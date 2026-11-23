„Aptarsim viską ir nieko. Taip galėčiau pasakyti. Nėra numatyta darbotvarkė. Toliau derinsim, kad visgi būtų balsuojama už biudžetą. Ieškosim sutarimo visais klausimais, kur dar jų kyla“, – BNS sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas.
Koalicijos taryba 2027 metų biudžeto projektą, mokesčių ir išlaidų korekcijas aptarti rinkosi dar praėjusią savaitę. Kiek vėliau Seimas biudžeto projektą apsvarstė ir grąžino jį Vyriausybei tobulinti.
Ministrų kabineto vadovas Mindaugas Sinkevičius biudžetą pirmadienį su šalies vadovu Gitanu Nausėda aptars Prezidentūroje.
„Premjeras su prezidentu aptars kitų metų biudžeto projekto rengimą, taip pat ir galimas korekcijas dėl biudžeto pajamų ir išlaidų. Ketinama aptarti ir užsienio politikos prioritetus“, – BNS nurodė ministro pirmininko atstovas Gedas Salyga.
Kiek vėliau premjeras apie biudžetą diskutuos ir Seimo konservatorių frakcijos posėdyje.
Kitų metų valstybės išlaidų bei pajamų planui kritikos negaili nei opozicija, nei dalis valdančiųjų.
A. Sysas, pristatydamas komiteto išvadą, sakė, kad Vyriausybei siūloma įvertinti fiskalinės drausmės ir biudžeto vykdymo rizikas, patikslinti rodiklius arba pateikti išsamų paaiškinimą dėl taisyklių nesilaikymo, taip pat numatyti konkrečias priemones grynųjų išlaidų augimo nuokrypiui mažinti bei užtikrinti, kad pajamų prognozės būtų grindžiamos realistiškomis prielaidomis.
Komitetas taip pat prašo Vyriausybės iki antrojo svarstymo numatyti ilgalaikius sprendimus dėl tvaraus gynybos finansavimo, peržiūrėti išlaidų prioritetus bei įvertinti mokestinių lengvatų tikslingumą.
Premjeras anksčiau žadėjo, jog toks planas Seimą pasieks pavasarį.
M. Sinkevičiaus teigimu, valdžios sektoriaus deficitas išaugo dėl objektyvių priežasčių – geopolitinės situacijos, didesnių gynybos išlaidų, socialinių išmokų indeksavimo ir įsipareigojimų pedagogams, o dabartinė situacija yra ilgalaikio politinio ciklo pasekmė.
Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad dalis deficito mažinimo plano bus pateikta jau su antruoju biudžeto svarstymu Seime, o pilnas, detalus planas – vėliau.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą, valdžios sektoriaus deficitas kitąmet sieks 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Europiniai Mastrichto kriterijai atitinkamai numato 3 proc. ir 60 proc. ribas. Antrasis biudžeto svarstymas Seime numatytas gruodžio 1 dieną.