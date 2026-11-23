Anot šalies vadovo, dabar svarbiausia ne ginčytis dėl tikslių deficito skaičių, o suvokti, jog jis viršija reikalaujamas ribas.
„Šiandien turbūt svarbiausia ne ginčytis, ar valstybės biudžetas siekia 3,8 ar 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto. Visi suprantame, kad šitas biudžeto deficitas yra didesnis, negu reikalaujama“, – pirmadienį žurnalistams Katedros aikštėje sakė G. Nausėda.
Jis atkreipė dėmesį, kad su panašiomis ar dar didesnėmis biudžeto deficito problemomis susiduria ir kaimyninės šalys, skiriančios dideles lėšas krašto apsaugai, tačiau tai neatleidžia Lietuvos nuo pareigos turėti deficito mažinimo planą.
„Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas kaip tik ir numato, kad biudžeto deficitui viršijant tam tikrą ribą, Vyriausybė privalo pateikti Seimui planą, kaip bus grįžtama į normalias vėžes. Tai yra ne tiktai teisinis įpareigojimas. Mes turime dėti visas pastangas, kad neišbalansuotume valstybės finansų ir nesusidurtume su skolos aptarnavimo problemomis ateityje“, – teigė prezidentas.
Pasak G. Nausėdos, jis atidžiai stebi biudžeto procesą, o Vyriausybei tenka aiškus įpareigojimas ieškoti būdų suvaldyti fiskalinį deficitą ne tik ateinančiais metais, bet ir kelerius metus į priekį. Vis dėlto šalies vadovas akcentavo, kad dabartiniai prioritetai, kuriems būtų skirtos valstybės lėšos, neturėtų keistis.
„Bet prioritetai lieka tie patys. Taip, krašto apsaugai turi būti skiriama minimaliai 5 proc. BVP, o mūsų įsipareigojimai ir pažadai senjorams bei kitoms visuomenės grupėms – privalo būti vykdomi. Tai nelengva, bet niekas nesakė, kad bus lengva“, – sakė G. Nausėda.
Jis taip pat pridūrė, kad šiuo metu būtų neatsakinga kalbėti apie tai, ar jis pasirašys 2027 m. valstybės biudžeto projektą, kol dar nežino, koks bus galutinis jam pateiktas dokumentas.
ELTA primena, jog Seimas praėjusią savaitę pirmą kartą apsvarstė kitų metų valstybės biudžeto projektą, dabar jis grąžintas tobulinti Vyriausybei.
Daugiausia kritikos projektas sulaukia todėl, kad valstybės numatomas 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas viršija nustatytus europinius Mastrichto kriterijus. Valstybės kontrolė (VK) numato, kad deficitas realiai gali būti dar didesnis.
Dėl to ieškoma būdų surinkti naujų pajamų, koalicijoje susitarta dėl kai kurių mokestinių pakeitimų – azartinių lošimų, cukraus mokesčio, alkoholio ir tabako akcizų pokyčių, naujos viršpelnių apmokestinimo schemos, kuri būtų taikoma energetikos sektoriuje veikiančioms įmonėms.
Biudžete gynybai kitąmet numatyta 5 proc. BVP arba virš 4,8 mlrd. eurų, numatoma didinti pensijas, darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams, didinti minimalią algą ir išmokas.