„Aš galiu pasakyti, kas tikrai neįvyko: tai neįvyko drono skrydis, (…) nei vienas, nei kitoms valstybėms priklausančių dronų skrydis – iš Lietuvos Respublikos teritorijos. Tą mes galime pasakyti absoliučiai su 100 proc. garantija“, – žurnalistams sakė G. Nausėda.
Prezidentas, be kita ko, pabrėžė, kad Kremlius kaskart bando pasinaudoti galimybėmis eskaluoti situaciją bei „sukelti kažkokias propagandines bangas“. Anot G. Nausėdos, šį kartą to padaryti nepavyko.
„Nebuvo jokios oficialios reakcijos. Taip kad veikiausiai tai yra absoliučiai lygioje vietoje atsiradęs burbulas, kurį buvo po to mėginta tiesiog užgesinti“, – teigė šalies vadovas.
Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikosi pozicijos nesuteikti savo teritorijos jokioms atakoms prieš kaimynines valstybes.
R. Kaunas: nesėkminga psichologinė operacija
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kaip ir anksčiau, teigė, kad minėti pranešimai apie grėsmę Kaliningrade buvo prieš Lietuvą nukreipta psichologinė operacija neturint oficialių įrodymų.
„Kaliningradas yra, mano vertinimu, psichologinė operacija, informacinė operacija, nes mes neturime jokių patvirtinimų dėl kažkokių infrastruktūros pažeidimų. Kaliningrade neturime jokių oficialių patvirtinimų dėl kažkokių sugadinimų, dėl dronų kritimų“, – žurnalistams kalbėjo R. Kaunas.
„Mes tiktai turime faktą, kad buvo pajungtos sirenos, kad Rusija šaudė į jūros pusę į kažką. Realiai radarų duomenys nieko nefiksavo. Lietuva nebuvo pradžioje kaltinama niekuo – buvo kalbama, kad galimai kažkas galbūt skrido iš Lietuvos pusės, bet ne iš Lietuvos. Tai čia yra didžiulis skirtumas ir, panašu, (...) kad tai yra tiesiog psichologinė operacija iš siekių išprovokuoti mūsų reakciją“, – pabrėžė krašto apsaugos ministras.
Jo teigimu, jeigu mūsų reakcija būtų buvusi „perteklinė“, šie pranešimai, tikėtina, būtų virtę į „didžiulę dezinformacijos kampaniją“.
„Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) iš karto pateikė aiškią informaciją: kad jokių radarų duomenų nėra, jokios atakos nėra, jokių oficialių šaltinių irgi. (...) Tad, manau, klausimas yra labai aiškus: kad tai buvo tiesiog bandymas mus išprovokuoti. Nesėkmingas bandymas“, – kalbėjo R. Kaunas.
R. Vaikšnoras: svarbiausia nesivelti į turbulencijas iš Rytų
Savo ruožtu Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras neatmetė, kad tokiu būdu priešiškos valstybės bandė pasinaudoti svetimos vėliavos operacija tam, kad apkaltintų „vienas iš šalių, kurios remia Ukrainą“.
Nors kariuomenės vadas šią provokaciją taip pat įvardijo kaip nepavykusią, jis patarė ir patiems nesivelti bei neeskaluoti „turbulencijų, kurios kyla iš Rytų“.
„Svarbiausia dabar (…) mums patiems neįsivelti į tas, vadinkime, turbulencijas, kurios kyla iš Rytų, ir nepalaikyti, nepilti vandens ant to malūno. Priešingu atveju – mes arba kažkas taps suokalbininkas šito dalyko“, – kalbėjo R. Vaikšnoras.
Lietuva paneigė informaciją
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį taip pat akcentavo, kad, nors kol kas nėra detalios informacijos apie šeštadienio nakties įvykius Kaliningrade, tiksliai žinoma, jog Lietuvos teritorija nebuvo naudojama prieš taikinius Rusijos teritorijoje.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą „Telegram“ kanalas ASTRA pranešė, kad Rusijos Kaliningrado srities Chrabrovo oro uoste laikinai sustabdyti orlaivių atvykimai ir išvykimai. Mobiliojo ryšio operatoriai taip pat išsiuntė abonentams pranešimus, įspėdami, kad dėl saugumo priežasčių mobiliojo interneto prieiga gali būti laikinai apribota.
Iš pradžių vietos valdžia pranešė apie iš Lietuvos pusės judantį „įtartiną objektą“. Tuo metu regione kaukė oro pavojaus sirenos.
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