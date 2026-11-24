Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) direktorius Arūnas Gelūnas šį atradimą pavadino sensacija.
„Geradarių dėka ką tik atrastas 1939 metais dingęs Rimto Kalpoko tapytas kūrinys „Mindaugo karūnavimas“, puošęs Lietuvos paviljoną JAV vykusioje pasaulinėje parodoje!“ – savo „Facebook“ paskyroje pranešė jis.
Išskirtinis paveikslas
Anot jo, kūrinys buvo padėtas išmetimui prie konteinerio Vilniaus Birutės gatvėje, tačiau du atsakingi piliečiai kūrinį paėmė ir pristatė LNDM Prano Gudyno restauravimo centrui.
Dailininkas šią drobę nutapė 1939 metais Niujorko pasaulinės parodos Lietuvos paviljonui.
Jame Garbės salėje svarbiausi šalies istorijos įvykiai buvo pasakojami tapybos kūriniais. Ji prasidėjo 1253 metais pirmojo Lietuvos karaliaus vainikavimu. R. Kalpoko drobės centre Mindaugas klūpo prieš vyskupą, dedantį jam karūną.
„Tai Lietuvos valstybės, vėlesniais laikais išsišakojusios nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų, pradžią vaizduojąs meno kūrinys“, – apie paveikslą rašyta 1939 metų kovo 14 dieną laikraštyje „Aidas“.
Greta R. Kalpoko drobės eksponuoti ir jo tėvo, tapytojo Petro Kalpoko, paveikslai „Napoleonas skiria valdžią Lietuvai 1812 metais“ ir „Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje“.
Pasak LNDM, apie R. Kalpoko kūrinio likimą po parodos žinoma nedaug, daug metų jis laikytas dingusiu.
R. Kalpokas (1908–1999) – tapytojas ir grafikas. Baigęs Kauno meno mokyklą, jis studijas tęsė Pramoninės dailės institute Monzoje, Italijoje, daugelį metų dėstė dailę Kaune, tapė peizažus ir portretus, kūrė grafikos darbus bei sienų tapybą.
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