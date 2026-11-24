Lapkričio 23–30 d. Europoje vyksta Europos testavimo savaitė, kurios metu visuomenė raginama daugiau dėmesio skirti ŽIV, lytiškai plintančių infekcijų (LPI) ir virusinių hepatitų B bei C prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai. Prie šios iniciatyvos prisijungiantis NVSC primena, kad laiku atlikti tyrimai padeda anksti diagnozuoti infekcijas, pradėti gydymą ir sumažinti jų perdavimo kitiems riziką.
Simptomų galima nepastebėti
ŽIV, LPI ir virusiniai hepatitai B bei C ne visada sukelia pastebimus simptomus, todėl žmonės gali ilgą laiką nežinoti, kad yra užsikrėtę. Neretai šios infekcijos nustatomos atliekant tyrimus dėl kitų sveikatos nusiskundimų arba kai liga jau būna pažengusi. Laiku nediagnozavus infekcijos ir nepradėjus gydymo, ji gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų ir komplikacijų, o žmogus, nežinodamas apie užsikrėtimą, gali perduoti ją kitiems.
ŽIV infekcija ilgą laiką gali nesukelti jokių pastebimų požymių. Nors šiuolaikinė medicina dar negali visiškai išgydyti šios infekcijos, tinkamai vartojami antiretrovirusiniai vaistai leidžia kontroliuoti viruso dauginimąsi, išsaugoti imuninės sistemos funkciją ir išvengti ligos progresavimo iki AIDS.
ŽIV užsikrėtę žmonės, nuosekliai gydydamiesi, gali gyventi visavertį gyvenimą. Veiksmingas gydymas taip pat reikšmingai sumažina viruso perdavimo riziką kitiems. Lietuvoje ŽIV gydymo išlaidos apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.
Svarbi kai kurių užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonė – skiepai. Nuo virusinio hepatito B galima apsisaugoti pasiskiepijus. Lietuvoje vaikai nuo šios ligos skiepijami pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių. Tuo tarpu vakcinos nuo hepatito C nėra, tačiau ši liga šiandien yra išgydoma – šiuolaikiniai vaistai, Lietuvoje kompensuojami PSDF lėšomis, leidžia sėkmingai pasveikti daugumai pacientų.
Išsitirti verta ir nejaučiant simptomų
Atskiras dėmesys turėtų būti skiriamas lytiškai plintančioms infekcijoms. Sifilis, gonorėja ir chlamidiozė gali vystytis nepastebimai, ypač ankstyvuoju laikotarpiu. Kai kuriems žmonėms simptomai pasireiškia tik po kelių savaičių ar mėnesių, o kiti jų gali nepastebėti visą laiką.
Vis dėlto simptomų nebuvimas nereiškia, kad infekcijos nėra. Negydomos LPI gali sukelti rimtų komplikacijų, pavyzdžiui, reprodukcinės sistemos pažeidimų ir nevaisingumą. Be to, infekcija gali būti perduodama lytiniam partneriui net tada, kai užsikrėtęs žmogus nejaučia jokių negalavimų.
NVSC primena, kad pasitikrinti rekomenduojama ne tik pajutus galimus infekcijos požymius, bet ir po nesaugių lytinių santykių (pavyzdžiui, su atsitiktiniu lytiniu partneriu), taip pat sužinojus, kad LPI diagnozuota partneriui. Nustačius vieną lytiškai plintančią infekciją, rekomenduojama pasitikrinti ir dėl kitų, o apie galimą užsikrėtimą informuoti lytinius partnerius.
Kur ir kaip galima atlikti tyrimus?
Dėl ŽIV, LPI ir virusinių hepatitų B bei C galima išsitirti sveikatos priežiūros įstaigose. Nėščioms moterims PSDF lėšomis siūloma išsitirti dėl ŽIV, sifilio ir hepatito B. Tai svarbu, nes negydant šios infekcijos gali būti perduotos kūdikiui. Kai kurioms infekcijoms nustatyti galima naudoti ir namuose atliekamus savikontrolės testus.
Norintiems pasitikrinti anonimiškai ir nemokamai, tokia galimybė taip pat yra – greituosius atrankinius testus ir konsultacijas teikia nevyriausybinės organizacijos.
Atkreipiame dėmesį, kad teigiamas greitojo atrankinio ar savikontrolės testo rezultatas dar nėra galutinė diagnozė. Jį būtina patvirtinti laboratoriniais tyrimais, todėl gavus teigiamą rezultatą reikėtų kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.
Primename, kad nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C gali visi Lietuvos gyventojai, gimę 1945–1994 m. ir nepriskiriami rizikos grupėms, taip pat tam tikroms rizikos grupėms priklausantys asmenys (kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas C, kurie aktyviai vartoja švirkščiamuosius narkotikus, yra užsikrėtę ŽIV infekcija ar gydomi priklausomybės ligų klinikose, neatsižvelgiant į amžių ir lytį). Dėl išsamesnės informacijos apie nemokamą hepatito C tyrimą rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Čia galima rasti informaciją, kam rekomenduojama atlikti ŽIV tyrimą ir kur tai galima padaryti.
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