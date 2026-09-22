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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačius, ką Lietuvos miške girininkas padarė iš kelmų, pritrūksta žodžių: pamatykite patys

2026-09-22 16:15 / šaltinis: MarijampolePlius.lt
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2026-09-22 16:15
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Socialinius tinklus sprogdina kaunietės Ingos Papšienės įspūdžiai po apsilankymo Suvalkijos miškuose. Moteris neslepia susižavėjimo: vietoj styrančių kelmų, tiesiog miške, pūpso kuo gražiausios, rankomis drožinėtos skulptūros.

Kelmai 123rf.com
GALERIJA (6)

Socialinius tinklus sprogdina kaunietės Ingos Papšienės įspūdžiai po apsilankymo Suvalkijos miškuose. Moteris neslepia susižavėjimo: vietoj styrančių kelmų, tiesiog miške, pūpso kuo gražiausios, rankomis drožinėtos skulptūros.

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„Sustojau ir pagalvojau, kiek daug grožio gali palikti žmogus ten, kur daugelis tiesiog praeina. Kažkas skyrė savo laiką, kūrybą ir širdį tam, kad nepažįstamiems žmonėms padovanotų šypseną ir nuostabias akimirkas“, – savo feisbuko paskyroje rašo Inga.

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Jos įrašas sulaukė didžiulio susidomėjimo: žmonės puolė klausinėti, kur tai yra, nes irgi nori pamatyti, taip pat negaili komplimentų skulptūrų autoriui.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Skulptūros miške

Išskirtinės skulptūros miške

Skulptūras iš kelmų, kurie liko po miško kirtimo, galima pamatyti Papiškinės miške. Jis priklauso Kazlų Rūdos miškų masyvui. Valstybinės miškų urėdijos, Ežerėlio girininkijos girininkas Viktoras Sonda sako, kad skulptūrų autorius – buvęs kolega Algirdas Jasilionis. Vyras jau nebedirba – išėjo į užtarnautą poilsį ir šiuo metu gyvena Kaune.

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Anot paties Algirdo, idėją iš aukštesnių, didesnių kelmų miške sukurti figūras, „pasiskolino“ iš Suomijos miškininkų. Ten esą įprasta praktika netikėtose vietose miške lankytojams palikti smagią staigmeną – ne styrantį kelmą, o kokią nors figūrą.

„Pirmos rimtesnės skulptūros atsirado dar 2017 metais. Atliekant miško ūkines priemones liko du kelmai ant smėlio šlaito ,tai pasiūliau Algirdui Jasilioniui  juos padailinti. Jis sutiko. Kadangi jie buvo kelių sankryžoje, link šaltinio, atvažiuoja daug žmonių parsivežti vandens, tai pastebėjome, kad žmonės fotografuojasi, šypsosi. Tai paskatino padaryti daugiau tokių skulptūrų“, –pasakoja girininkas V. Sonda.

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Iš viso tokių skulptūrų Papiškinės miške Algirdas Jasilionis yra padaręs 10. ,,Vėliau atliekant ūkines priemones buvo paliekami aukštesni stuobriai reikalingi biologiniai įvairovei palaikyti, o juos geranoriškai  skulptūromis pavertė tautodailininkas Algirdas Jasilionis. Net ir nebesidarbuojant uredijoje Algirdas dar kelis aukštesnius kelmus pavertė geros nuotaikos „šaltiniais”, – sako girininkas.

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„Tariu jam didelį ačiū, ir ilgų gyvenimo metų“, – linkėjimus Algirdui siunčia kaunietė Inga. Beje, miškininkas, išėjęs į pensiją, nesėdi rankų sudėjęs ir dabar yra žinomas drožėjas iš medžio ir miniatiūrų meistras. Jo dabų galima pamatyti i Nacionaliniame M. K Čiurliono dailės muziejuje.

Teksto autorė: Gerda Jankauskaitė

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