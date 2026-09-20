Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Išvydus, ką skuodiškė Aušra padarė savo namui, netenka žado: Lietuvoje toks vienintelis

2026-09-20 12:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 12:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Skuode gyvenanti Aušra Krasauskienė gali pasigirti tikra menininkės gyslele. Nors profesionaliai kurti meno ji niekuomet nesimokė, vis tik širdis vis traukė keliauti ta kryptimi, o vienas iš jos naujausių projektų – nutapytos namo sienos.

Aušra Krasauskienė (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (12)

Skuode gyvenanti Aušra Krasauskienė gali pasigirti tikra menininkės gyslele. Nors profesionaliai kurti meno ji niekuomet nesimokė, vis tik širdis vis traukė keliauti ta kryptimi, o vienas iš jos naujausių projektų – nutapytos namo sienos.

REKLAMA
15

Aušros namų sienos šiuo metu išties išsiskiria bendrame Lietuvos gyvenamųjų namų fone. Su meile teptas kiekvienas potepis, krupščiai parinktos detalės ir simboliai – visi jie turi reikšmę pašnekovei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušros Krasauskienės tapyba ant namo sienų

Kūryba visada lydėjo Aušrą

Pašnekovė pokalbį pradėjo nuo to, kad anksčiau niekada profesionaliai nesimokė, tačiau kūryba visuomet buvo svarbi jos gyvenimo dalis.

REKLAMA
REKLAMA

Vedama meilės menui pašnekovė, radusi neurografikos kursus internete, į juos užsirašė, o tai buvo pirmieji ir kol kas vieninteliai jos žingsniai dailėje.

REKLAMA

Iš pradžių tai tebuvo būdas nuraminti nervų sistemą, išjausti emocijas, vis tik vėliau Aušrai gimė idėja nutapyti savo namo sieną.

„Viduje visada buvo stiprus noras kurti, pavyzdžiui, kartais rašau eilėraščius. Man atrodo, kad esu kūrybiškas žmogus, tik niekada sąmoningai to talento netobulinau.

Tapydama aš leidžiu sau išreikšti tai, kas gimsta viduje, taip, kaip išeina natūraliai“, – kalbėjo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Nors kūryba pašnekovei svarbi, vis tik nei anksčiau, nei dabar pagrindine savo veikla pomėgio ji paversti neketino.

Mintį piešti ant namo sienų pasiūlė vyras

Prabilus apie tai, kaip gimė idėja tapyti ant namo sienų, Aušra pasakojo, kad su vyru jau iš anksčiau buvo susitarę, kad dažys namo fasadą.

„Namas buvo pilkomis sienomis, todėl vieną dieną vyras pasiūlė: „Tu juk pieši ant popieriaus, pabandyk piešti ant sienos“, – sutuoktinio mintimi pasidalijo pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors iš pradžių jai ši mintis atrodė neįprasta, tačiau vėliau Aušra idėją prisijaukino. Kaip pasakojo ji, ant namo sienų norėjosi pavaizduoti gamtovaizdžius, o to anksčiau savo kūryboje ji nebuvo dariusi.

„Visgi kažkokia vizija atėjo. Pirmiausia nusipiešiau idėją ant lapo, parodžiau vyrui ir jam ji labai patiko.

Manau, tai susiję ir su tuo, kad vyras pats yra meniškas žmogus. Jam artima mintis, kad savo namus galima puošti ne tik praktiškai, bet ir kūrybiškai.

Tiesa, aš juokaudama sakiau sakiau: „Jeigu nepavyks, visada galėsi uždažyti“, – šyptelėjo Aušra.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
man
man
2026-09-20 12:41
toks indiskas margutis negrazu
Atsakyti
Žinot
Žinot
2026-09-20 13:34
Aš savo kambarius susitvarkiau taip,dabar vieninteliai Lietuvoje.
Atsakyti
ojezau
ojezau
2026-09-20 13:33
hari krisna hari hari
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų