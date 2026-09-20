Išvydus, ką skuodiškė Aušra padarė savo namui, netenka žado: Lietuvoje toks vienintelis

Aušros namų sienos šiuo metu išties išsiskiria bendrame Lietuvos gyvenamųjų namų fone. Su meile teptas kiekvienas potepis, krupščiai parinktos detalės ir simboliai – visi jie turi reikšmę pašnekovei.
Kūryba visada lydėjo Aušrą
Pašnekovė pokalbį pradėjo nuo to, kad anksčiau niekada profesionaliai nesimokė, tačiau kūryba visuomet buvo svarbi jos gyvenimo dalis.
Vedama meilės menui pašnekovė, radusi neurografikos kursus internete, į juos užsirašė, o tai buvo pirmieji ir kol kas vieninteliai jos žingsniai dailėje.
Iš pradžių tai tebuvo būdas nuraminti nervų sistemą, išjausti emocijas, vis tik vėliau Aušrai gimė idėja nutapyti savo namo sieną.
„Viduje visada buvo stiprus noras kurti, pavyzdžiui, kartais rašau eilėraščius. Man atrodo, kad esu kūrybiškas žmogus, tik niekada sąmoningai to talento netobulinau.
Tapydama aš leidžiu sau išreikšti tai, kas gimsta viduje, taip, kaip išeina natūraliai“, – kalbėjo ji.
Nors kūryba pašnekovei svarbi, vis tik nei anksčiau, nei dabar pagrindine savo veikla pomėgio ji paversti neketino.
Mintį piešti ant namo sienų pasiūlė vyras
Prabilus apie tai, kaip gimė idėja tapyti ant namo sienų, Aušra pasakojo, kad su vyru jau iš anksčiau buvo susitarę, kad dažys namo fasadą.
„Namas buvo pilkomis sienomis, todėl vieną dieną vyras pasiūlė: „Tu juk pieši ant popieriaus, pabandyk piešti ant sienos“, – sutuoktinio mintimi pasidalijo pašnekovė.
Nors iš pradžių jai ši mintis atrodė neįprasta, tačiau vėliau Aušra idėją prisijaukino. Kaip pasakojo ji, ant namo sienų norėjosi pavaizduoti gamtovaizdžius, o to anksčiau savo kūryboje ji nebuvo dariusi.
„Visgi kažkokia vizija atėjo. Pirmiausia nusipiešiau idėją ant lapo, parodžiau vyrui ir jam ji labai patiko.
Manau, tai susiję ir su tuo, kad vyras pats yra meniškas žmogus. Jam artima mintis, kad savo namus galima puošti ne tik praktiškai, bet ir kūrybiškai.
Tiesa, aš juokaudama sakiau sakiau: „Jeigu nepavyks, visada galėsi uždažyti“, – šyptelėjo Aušra.
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