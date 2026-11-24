„Įvykdytas apysunkis nusikaltimas, buvo veikiama savanaudiškais tikslais, E. Gudynas prisipažino, todėl lengvinanti aplinkybė“, – per posėdį Kauno apylinkės teisme Kaišiadoryse antradienį sakė prokuroras Darius Valkavičius.
Jis mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti, skyrus minėtas baudas. Prokuroro manymu, juridinio asmens atsakomybė nėra atsiejama nuo fizinio asmens atsakomybės.
Be to, D. Valkavičius prašo teismo pripažinus bendrovę „Versiculus“ kalta dėl papirkimo, uždrausti jai trejus metus dalyvauti viešuosiuose pirkimuose kaip tiekėjui.
Duotą kyšį – 3 tūkst. eurų – prokuroras prašo konfiskuoti valstybės naudai.
D. Valkavičius mano, kad minėtas kyšis kariuomenės atstovui buvo duotas siekiant pastarojo palankumo vertinant „Versiculus“ atliktus darbus.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, tyrimo metu surinktų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad kyšis buvo duodamas už pageidaujamą asmens, prilyginto valstybės tarnautojui, palankumą, vertinant bendrovės atliktus statybos darbus pagal viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su Krašto apsaugos ministerija (KAM). Sutarties vertė viršija 1,287 mln. eurų.
Buvo remontuojama Karininkų ramovė
„Versiculus“ atliko Lietuvos karininkų ramovės pastato remonto darbus Adomo Mickevičiaus gatvėje, Kaune.
Per apklausą teisme E. Gudynas sakė, kad 3 tūkst. eurų suma, vynu ir užkandžiais norėjo tik įteikti kalėdinę dovaną už gerus darbinius santykius, bendradarbiavimą įgyvendinant darbų sutartį.
Bylos duomenimis, neteisėtas atlygis kariuomenės atstovui buvo perduotas pernai gruodį, Kaune, prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis“.
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Statinių priežiūros inžinierius Ignas Šaudys anksčiau teisme atskleidė, kad, gavęs neteisėtą dovaną, jis iškart apie ją informavo savo darbovietę. I. Šaudžiui buvo perduotas maišelis su 3 tūkst. eurų grynųjų pinigų, vyno buteliu ir užkandžiais.
E. Gudynas pripažino, kad kariuomenės atstovas iš jo dovanų niekada nereikalavo.
„Norėjau pakartoti, kad nuoširdžiai gailiuosi, atsiprašau. Manau, kad tai yra didžiulė pamoka mano tolesniam gyvenimui“, – teisme antradienį pakartojo E. Gudynas.
ELTA primena, kad pernai gruodį KAM vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu buvo gautas pranešimas apie tai, kad krašto apsaugos sistemos darbuotojui galimai buvo pasiūlytas kyšis.
Apie tai KAM Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyrių informavo pats krašto apsaugos sistemos darbuotojas.
Ginčai dėl ikiteisminio tyrimo
Tuo metu E. Gudyno advokatas Laimonas Judickas tikino, kad STT tyrėja jį ir jo klientą apgavo, nes, jo vertinimu, klientui neprisipažinus, ši byla net nebūtų pasiekusi teismo.
Pasak jo, kaltinamasis buvo verčiamas prisipažinti, o tyrėja žadėjo, jog tada byla bus baigta baudžiamuoju įsakymu. Tai reiškia, kad bus skirta mažesnė bausmė ir žodinis procesas teisme nebus rengiamas.
„Tik kitais metais supratome, kur buvo lenkiama, tuoj bus ketvirtis amžiaus, kai esu advokatų gildijos narys. Neskanu ir nemalonu, prokurore“, – sakė advokatas L. Judickas, kalbėdamas apie savo kliento ikiteisminio tyrimo aplinkybes.
Advokatas pasakojo, kad gruodžio 29 d. su savo klientu atvyko į STT būstinę Kaune.
„Apklausa formali, skubam prieš šventes, E. Gudynas sutiko su faktinėmis aplinkybėmis ir kas įvyko toliau – tyrėja sako: jūs eikit pasivaikščioti, aš su prokuroru pasiskambinsiu ir pasitarsiu, vėliau susitiksim. Nuėjom pasivaikščioti į Laisvės alėją. Grįžę į STT gavom dovanėlę – šiandien ikiteisminis tyrimas nebus baigtas, nes įtarimai bus pareikšti ir įmonei, važiuokit, iš kur atvažiavot“, – apie vizitą STT pasakojo advokatas.
Pasak jo, kaip ir žadėjo STT, sausio 22 d. įtarimai buvo pareikšti ir įmonei.
Tuo metu prokuroras D. Valkavičius, remdamasis vidine ikiteisminio tyrimo dokumentų tvarka, nurodė datas ir kitas aplinkybes nei pasakojo advokatas.
„Baudžiamąją bylą gavau gruodžio 18 d. Kitą dieną kaip tyrimą kontroliuojantis prokuroras suformulavau STT prašymus, kėliau klausimą ne tik dėl fizinio, bet ir juridinio asmens atsakomybės“, – per posėdį sakė prokuroras.
Pasak jo, dokumentai rodo, kad gruodžio 22 d. E. Gudynas per apklausą STT dėl savo kaltės nepasisakė, susilaikė nuo parodymų davimo.
Teismas savo nuosprendį šioje byloje skelbs gruodžio 22 d.