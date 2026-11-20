Kandidatų dokumentų laukiama iki gruodžio 4 dienos.
KAM teigia ieškanti patyrusio vadovo, pasirengusio vadovauti strategiškai svarbiai organizacijai, atsakingai už Lietuvos karinės infrastruktūros plėtrą.
„Būsimam IVA direktoriui teks atsakomybė už sklandžią organizacijos veiklą, strateginių tikslų įgyvendinimą, turimų išteklių valdymą bei įstaigos veiklos kokybę ir efektyvumą. Tai pozicija vadovui, gebančiam telkti komandą, priimti sprendimus sudėtingoje projektinėje aplinkoje ir užtikrinti rezultatus“, – pranešime pabrėžė IVA vadovo konkursą paskelbusi institucija.
Šiuo metu agentūrai vadovauja Gediminas Katinas.
Ministerijai pavaldi IVA įgyvendina didelio masto projektus – nuo Rūdninkų karinio miestelio ir poligonų infrastruktūros iki NATO sąjungininkams reikalingų kareivinių, šaudyklų, garažų ir kitų objektų statybos.
Šių projektų įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos kariuomenės pasirengimo ir sąlygų sąjungininkų pajėgoms veikti Lietuvoje užtikrinimo.
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