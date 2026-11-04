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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į avariją papuolė krašto apsaugos viceministras

Atnaujinta 13:49
2026-11-04 12:48 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-11-04 12:48
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Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas trečiadienį pateko į avariją, buvo atidėtas uždaras Seimo Audito komiteto posėdis, kuriame planuota svarstyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų klausimus. Viceministras artimiausiomis dienomis dirbs nuotoliu.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas trečiadienį pateko į avariją, buvo atidėtas uždaras Seimo Audito komiteto posėdis, kuriame planuota svarstyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų klausimus. Viceministras artimiausiomis dienomis dirbs nuotoliu.

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Šią informaciją primiausia pranešė lrytas, portalui žinias patvirtino Seimo Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas.

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„Pirmoji posėdžio dalis, kuri turėjo būti uždara, ir turėjome svarstyti Krašto apsaugos ministerijos įsigijimo klausimus, pasiūlysime ją nukelti į 11 šio mėnesio dieną, nes viceministras pateko į auto įvykį ir dėl to negalėjo sudalyvauti mūsų posėdyje“, – portalui sakė A. Zuokas.

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Trečiadienį vykusiame uždarame Audito komiteto posėdyje turėjo būti aptariamos Valstybės kontrolės išvados dėl ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų.

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Viceministras dirbs nuotoliu

Viceministras dėl to kelias dienas dirbs nuotoliu.

„Į viceministro B. Bieliausko automobilį įvažiavo kita transporto priemonė. Viceministras sveikas, bet ateinančias kelias dienas dirbs nuotoliu“, – BNS trečiadienį teigė krašto apsaugos ministro patarėja Aistė Žilinskienė.

Pasak jos, po incidento B. Bieliauskas į ligoninę nebuvo išgabentas, tačiau trečiadienį lankėsi poliklinikoje.

Avarija įvyko viceministrui vykstant iš Vilniaus į Alytų.

Daugiau detalių apie įvykį Krašto apsaugos ministerija nepateikia.

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