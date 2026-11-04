Lietuva įsigis Suomijos jūrinių minų sistemą BLOCKER

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jūrinės minos yra svarbi Lietuvos gynybos dalis, padedanti užtikrinti saugumą Baltijos jūroje. Anot jo, Lietuva nėra vienintelė šią sistemą įsigyjanti šalis, todėl bus koordinuojami veiksmai ir užtikrinamas sąveikumas su sąjungininkais.
„Su jūrinių minų pajėgumu kolektyvinė gynyba ir priešo atgrasymas tik auga“, – pranešime cituojamas ministras.
Įsigijimas vykdomas įgyvendinant Suomijos vadovaujamą tarptautinę iniciatyvą „Naval Mines Cooperation“ (NMC). 2025 m. pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo tikslas – sudaryti sąlygas bendriems jūrinių minų sistemų įsigijimams ir stiprinti šalių bendradarbiavimą logistikos, mokymo bei pratybų srityse.
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