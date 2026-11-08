Kaip elgtis karo ar krizės metu? Šiemet tokių žinių įgijo 46 tūkst. gyventojų

Ministerijos duomenimis, daugiausia gyventojų – 30,3 tūkst. – dalyvavo pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų mokymuose. Sausio–spalio mėnesiais visoje Lietuvoje surengta daugiau nei 1 tūkst. tokių mokymų.
Jų metu gyventojai supažindinami su pilietinio pasipriešinimo principais, veiksmais karo ar kitų krizių metu, hibridinėmis grėsmėmis, pirmosios pagalbos pagrindais bei psichologiniu pasirengimu.
Tuo metu išsamesnius atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus šiemet baigė apie 650 gyventojų. Iš viso surengti 25 tokie mokymai.
1,5 tūkst. darbuotojų – specializuotuose mokymuose
Dar beveik 1,5 tūkst. darbuotojų dalyvavo specializuotuose mokymuose, skirtuose įmonėms ir organizacijoms, kurioms mobilizacijos atveju būtų pavestos konkrečios užduotys.
KAM duomenimis, per sausį–spalį bent vieną nuotolinį pasirengimo krizėms kursą išklausė apie 13,4 tūkst. žmonių.
Nuo nuotolinio mokymosi platformos veiklos pradžios 2023 m. spalį bent vieną kursą joje baigė daugiau kaip 150 tūkst. asmenų.
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