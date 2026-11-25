Apie tai buvęs ambasadorius paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“, kai Lietuvos nacionalinio dailės muziejus antradienį pranešė apie sensacingą radinį.
„Buvau priblokštas žinios, kad tokios apgailėtinos būklės gerų žmonių išgelbėtas buvo Petro Kalpoko tapytas paveikslas „Mindaugo krikštas“. Maniau, jis seniai restauruotas ir saugomas muziejuje“, – rašė A. Eidintas, paveikslo autorystę priskirdamas R. Kalpoko tėvui, taip pat dailininkui P. Kalpokui.
Buvusio ambasadoriaus teigimu, paveikslas ambasados pastate aptiktas 1995 metais pradėjus remontuoti trečio–penkto aukštų kambarius.
„Juos ruošiant atnaujinimui rastas aptrupėjęs tinku, dulkėtas, sulankstytas daiktas. Jį išvyniojus visi apstulbome – tai buvo didžiulė drobė, būtent Petro Kalpoko „Mindaugo krikštas“. (Dar vienas jo paveikslas Lietuvos Taryba po Vasario 16-osios nutarimo pasirašymo buvo dar išeivijos atnaujinta ir kabojo pirmame ambasados aukšte). Puikiai supratome šio P. Kalpoko tapybos darbo svarbą – ištiesinome, išvalėme ir, kad drobė „Mindaugo krikštas“ išsitiesintų, įrėminome“, – tvirtino A. Eidintas.
„Paveikslą pakabinome ambasadoriaus kabinete“, – teigė jis.
Pasak buvusio ambasadoriaus, ambasadoje taip pat buvo rasti ir saugomi ir kiti eksponatai iš Lietuvos paviljono pasaulinėje parodoje Niujorke – dailininkės Konstancijos Petrikaitės-Tulienės tautiniais drabužiais aprengti „Kupiškėnų vestuvių“ lėlių personažai.
A. Eidinto duomenimis, lėlės 1995 metais buvo išsiųstos į Vilnių restauruoti į tuometinį Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejų.
Anot buvusio ambasadoriaus, į Vilnių išsiųstas ir ambasados archyvas.
„Neturiu duomenų, kas ir kada tiksliai išgabeno iš ambasados P. Kalpoko paveikslą. Belieka viltis, kad daugiau detalių ir faktų dėl P. Kalpoko paveikslo išvežimo prisimins, patikslins kiti to meto ambasados darbuotojai“, – rašė buvęs ambasadorius.
A. Eidintas Lietuvos ambasadoriaus pareigas JAV ėjo 1993–1997 metais.
BNS rašė, kad Vilniuje, Birutės gatvėje, prie šiukšlių konteinerio, rastas R. Kalpoko tapytas kūrinys „Mindaugo karūnavimas“, beveik prieš devynis dešimtmečius puošęs Lietuvos paviljoną pasaulinėje parodoje JAV.
Jį aptikę žmonės kūrinį perdavė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrui.
Dailininkas šią drobę nutapė 1939 metais Niujorko pasaulinės parodos Lietuvos paviljonui.
Jame Garbės salėje svarbiausi šalies istorijos įvykiai buvo pasakojami tapybos kūriniais. Ji prasidėjo 1253 metais pirmojo Lietuvos karaliaus vainikavimu. R. Kalpoko drobės centre Mindaugas klūpo prieš vyskupą, dedantį jam karūną.
Greta R. Kalpoko drobės eksponuoti ir jo tėvo, tapytojo P. Kalpoko, paveikslai „Napoleonas skiria valdžią Lietuvai 1812 metais“ ir „Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimas 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje“.
Pasak muziejaus, apie R. Kalpoko kūrinio likimą po parodos žinoma nedaug, daug metų jis laikytas dingusiu.
R. Kalpokas (1908–1999) – tapytojas ir grafikas. Baigęs Kauno meno mokyklą, jis studijas tęsė Pramoninės dailės institute Monzoje, Italijoje, daugelį metų dėstė dailę Kaune, tapė peizažus ir portretus, kūrė grafikos darbus bei sienų tapybą.
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