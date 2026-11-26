„Kol kas tikrai mūsų kainos, net ir išaugus kuro kainoms, net ir atsiradus pridėtinės vertės mokesčio padidėjimui, yra, sakyčiau, proto ribose. Reikia tik dabar tikėtis, kad žiema nebus labai šalta ir mes neturėsime tų problemų, kaip turėjome praėjusį sausį, kai visą mėnesį temperatūra laikėsi žemesnė nei minus 10 laipsnių“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė V. Benkunskas.
Paklaustas, kaip sostinės savivaldybė ketina sušvelninti išaugusių šildymo kainų poveikį pažeidžiamiausiems gyventojams, meras teigė, kad pirmiausia tam pasitelkiama šildymo kompensacijų sistema.
Anot jo, savivaldybė taip pat siekia optimizuoti miesto šilumos ūkį ir taip mažinti gyventojams tenkančias išlaidas.
„Šiuo atveju mes siekiame optimizuoti savo ūkį taip, kad bendroji šildymo sąskaita, kilovatvalandės kaina būtų kuo mažesnė“, – teigė sostinės meras.
ELTA primena, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, jog vidutinė šilumos kaina Lietuvoje šį šildymo sezoną gali būti beveik 24 proc. didesnė nei praėjusį.
Pagal šiuo metu labiausiai tikėtiną reguliuotojo scenarijų, vidutinė šilumos kaina šalyje siektų 9,74 cento už kilovatvalandę (kWh) be PVM ir būtų 23,7 proc. didesnė nei praėjusį šildymo sezoną.