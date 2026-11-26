Apie Pentagono vykdomą JAV karinių pajėgų Europoje vertinimą birželį paskelbė gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.
Deklaruojamas jos tikslas – perduoti didesnę atsakomybę už Europos konvencinę gynybą pačioms senojo žemyno šalims.
Iš pradžių tikėtasi, kad pusmečio trukmės procesas baigsis rekomendacijomis gruodžio pradžioje.
„TVP World“ šaltiniai – Vakarų pareigūnas ir Europos diplomatas – negalėjo nurodyti oficialios atidėjimo priežasties, tačiau vienas jų kėlė versiją, kad tam įtakos turėjo neseniai įvykę JAV kadencijos vidurio rinkimai, taip pat Kongreso bandymai pašalinti P. Hegsethą iš pareigų.
Donaldo Trumpo administracija prarado Atstovų Rūmų ir Senato kontrolę per lapkričio pradžioje vykusį balsavimą, kuris jėgų pusiausvyrą Vašingtone pakreipė demokratų naudai.
JAV pajėgų Europoje peržiūra vykdoma Lenkijai siekiant nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo savo teritorijoje. Baltųjų rūmų sprendimo dėl to, ar Lenkijoje bus įkurta nuolatinė JAV bazė, vis dar laukiama gruodžio pradžioje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.