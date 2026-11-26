Keturių olimpinių ledo sporto šakų – dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, akmenslydžio ir greitojo čiuožimo – atstovai, jaunųjų sportininkų tėvai reikalauja, kad savivaldybė užtikrintų alternatyvias treniruočių galimybes daugiau nei 500 vaikų ir sudarytų sąlygas tęsti darbą daugiau nei 20 trenerių.
Protestuotojai savivaldybei paruošė per 15 reikalavimų. Tarp jų – pratęsti „Akropolio“ ledo arenos veiklą, peržiūrėti „Pramogų arenos“ užimtumo grafiką, skirti papildomą finansavimą ledo nuomai ir užtikrinti alternatyvias treniruočių vietas iki sausio 2 dienos.
Taip pat reikalaujama pateikti konkretų naujos ledo arenos statybos planą, svarstyti laikinos arenos įrengimą, steigti savivaldybės ledo sporto klubą ar mokyklą ir parengti ilgalaikę ledo sporto infrastruktūros plėtros strategiją.
Protestuotojai ragino savivaldybę per penkias darbo dienas pateikti neatidėliotinų veiksmų planą su numatytais sprendimais, terminais ir finansavimo šaltiniais.
Susirinkusieji – daugiausia jaunieji ledo sporto atstovai ir jų tėvai – rankose laikė plakatus su užrašais: „Vilnius – Europos sostinė. O kur miesto ledas? Mere, kur treniruosis vaikai?“, „Mere, ar tai mūsų sporto karjeros pabaiga?“, „Ledas – ne prabanga, treniruotės – ne privilegija. Mere, kur mums treniruotis Vilniuje?“, „Svajonė – Olimpiada. Realybė – nėra ledo. Vilniui reikia ledo arenos“.
Proteste dalyvavusi jaunosios dailiojo čiuožėjos mama Eurika Turonienė teigė, kad Vilniaus ledo arenos jau dabar yra perpildytos, todėl, uždarius vieną jų, šimtai vaikų gali netekti galimybės tęsti treniruotes.
„Mano dukra treniruodavosi tiek Pramogų arenoje, tiek Akropolio arenoje. Mano dukra net važinėja į Rygą treniruotis, nes nepakanka Vilniuje vietos, o Ryga turi net 12 arenų savo mieste“, – sakė moteris.
Anot jos, savivaldybės planai per kelerius metus pastatyti naują ledo areną problemos neišsprendžia, nes jauniesiems sportininkams būtina treniruotis nuolat.
Žada sprendimus
Protestas vyko nepaisant ketvirtadienį savivaldybės paskelbtos žinios, kad kartu su „Akropoliu“ svarstoma galimybė šalia prekybos centro įrengti laikiną lauko ledo čiuožyklą.
Savivaldybės teigimu, tokia čiuožykla galėtų veikti tol, kol leis oro sąlygos, o jos įrengimu ir finansavimu rūpintųsi „Akropolis“.
Su protestuotojais susitikęs Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas pabrėžė, kad savivaldybė yra sutarusi su „Akropolio“ valdytojais dėl laikinų sprendimų. Pasak jo, didžioji dalis ledo ritulininkų jau rado galimybę treniruotis „Pramogų arenoje“, tačiau dailiojo čiuožimo atstovams „Akropolio“ ledo arena išlieka itin svarbi.
Vicemeras taip pat teigė girdėjęs, kad svarstoma galimybė prie „Pramogų arenos“ įrengti trečią, laikiną ledo aikštę, o savivaldybė tariasi su privačiais investuotojais dėl papildomos ledo sporto infrastruktūros.
Kalbėdamas apie galimybę išsaugoti dabartinę „Akropolio“ areną, V. Mitalas nurodė, kad prekybos centro valdytojai jau yra suplanavę kitas investicijas.
„Man tiesiog yra truputį apmaudu, kad komercinis interesas, šiuo atveju maitinimo paslaugos ar kitos, labai dažnai laimi prieš sportinį interesą Vilniaus mieste“, – sakė vicemeras.
Anot jo, naujos ledo arenos Jotvingių gatvėje statybos leidimas jau gautas, o kitą savaitę numatytos konsultacijos su privačiu sektoriumi dėl projekto įgyvendinimo.
„Jeigu tos konsultacijos nepavyks ir jeigu nebus investuotojų, esame pasirengę planą B, kaip pradėti bet kokiu atveju ledo arenos statybas kitais metais“, – teigė V. Mitalas.
Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas anksčiau teigė, kad naujos ledo arenos Jotvingių gatvėje statybos darbai galėtų prasidėti kitąmet. Kompleksą numatoma pastatyti ir parengti naudoti ne ilgiau kaip per trejus metus.
Skundžiasi nepakankamu dėmesiu
Savo ruožtu Lietuvos čiuožimo federacijos vadovas Vytautas Jasutis teigė, kad savivaldybė iki šiol nepakankamai bendravo su ledo sporto bendruomene, o ketvirtadienį paskelbta galimybė įrengti laikiną lauko čiuožyklą kelia abejonių.
„Šiandien girdime iš ryto prieš protesto akciją, kad mums žadama atvira lauko aikštelė. (...) Nelabai įsivaizduoju, kaip iš šiltų patalpų mes galime keliauti dabar į atvirą erdvę, kad ji ir būtų uždengta, bet ten reikia labai daug dalykų, tai yra ir higieninių dalykų, tai yra ir tualetų, ir persirengimo kambarių“, – žurnalistams sakė V. Jasutis.
Pasak jo, treniruočių pertraukos gali neigiamai paveikti jaunųjų sportininkų pasirengimą, o nesuradus tinkamų alternatyvų dalis vaikų gali apskritai nustoti sportuoti.
„Labai sunku įvertinti, virš 500 vaikų ar aš juos, kaip federacijos vadovas, ar kitų federacijų vadovai galės priversti toliau sportuoti (...), bet tada aš turėsiu jiems pasakyti, kur jūs tą darysit, bet aš neturiu dabar atsakymų“, – teigė federacijos vadovas.
V. Jasutis taip pat abejojo, ar laikina lauko čiuožykla būtų tinkama aukšto meistriškumo sportininkams.
„Aukšto meistriškumo sportininkams, ką aš dabar turiu Alison (Reed – BNS) ir Sauliui (Ambrulevičiui – BNS) pasakyti, važiuokite į Vilniaus centrą (į kalėdinę laikiną čiuožyklą – BNS) ir treniruokitės? Tai gal tada geriau jiems pereiti į rankinį?“ – retoriškai klausė jis.
Federacijos vadovas pabrėžė, kad ledo sporto bendruomenės protestas nėra vienkartinė akcija.
„Mes išeiname pasakyti, kad šiandien yra ne pabaiga, o pradžia viso to, ką ledo bendruomenė žada daryti“, – sakė V. Jasutis.
Jis taip pat tikino nekaltinantis „Akropolio“ valdytojų dėl sprendimo uždaryti areną, nes, anot jo, privatus verslas ilgus metus sudarė galimybes sportininkams treniruotis. Vis dėlto federacijos vadovas ragino savivaldybę ir valstybės institucijas aktyviau spręsti ledo sporto infrastruktūros trūkumo problemą.
Anot organizatorių, dabartinę „Akropolio“ ledo areną numatoma uždaryti 2027 metų sausio 2 dieną.
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