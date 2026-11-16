Dėl Vilniaus ledo arenos – nauji svarstymai

Pagal siūlomą modelį privatus partneris areną pastatytų per maždaug trejus metus, vėliau 20 metų ją prižiūrėtų, pirmadienį pranešė Vilniaus vystymo kompanija (VVK).
„Siekiame sukurti modernią, aukščiausius standartus atitinkančią bazę vaikų ugdymui, profesionalų treniruotėms ir vilniečių laisvalaikiui. Kartu turime užtikrinti finansinę discipliną – siūlomas modelis leistų statybos ir ilgalaikės pastato priežiūros rizikas perduoti vystytojui, o savivaldybei mokėti tik už tinkamai sukurtą ir prižiūrimą infrastruktūrą. Todėl dabar svarbu įvertinti rinkos galimybes“, – pranešime teigė Vilniaus merasValdas Benkunskas.
Savivaldybė už objektą pradėtų mokėti pabaigus statybas
Pasak kompanijos, savivaldybė už objektą pradėtų mokėti pabaigus statybas, o mėnesio mokestis siektų ne daugiau nei 23,9 euro (be PVM) už kvadratinį metrą.
„Projekte numatyti ir griežti saugikliai valdyti turto nusidėvėjimą: ne mažiau kaip 3,75 euro už kvadratinį metrą per mėnesį vystytojas privalėtų kaupti specialiose sąskaitose, skirtose periodiniam pastato kapitaliniam remontui ir įrangos bei baldų atnaujinimui“, – nurodė VVK.
Jos teigimu, privačiam partneriui tektų statybos kainų augimo, terminų vėlavimo, rangovų veiklos, paslėptų defektų, finansavimo pritraukimo bei palūkanų normų svyravimo rizikos, tuo metu savivaldybė įsipareigotų suteikti žemės sklypą, statybos leidimą bei apmokėti komunalines paslaugas.
Savo ruožtu infliacijos įtaka, teisės aktų pasikeitimo rizika bei nenugalimos jėgos įtaka būtų dalijamos tarp abiejų partnerių.
Pasak bendrovės, Jotvingių gatvėje iškilsiančioje beveik 10 tūkst. kv. metrų ploto arenoje būtų dvi olimpinio dydžio ledo aikštės, viena – ledo rituliui su maždaug 825 vietų žiūrovų tribūnomis, o kita – dailiajam čiuožimui ir treniruotėms su maždaug 100 vietų žiūrovams. Taip pat bus įrengta atskira 600 kv. metrų akmenslydžio erdvė su dviem takais.
Vienu metu arenoje galės sportuoti apie 100 sportininkų.