Valdas Benkunskas apsisprendė: sieks antrosios Vilniaus mero kadencijos

„Rezultatai šiandien kalba už save. (...) Kviečiu matuoti mano kadenciją darbais. (...) Šiandien aš galiu pasakyti – taip – aš keliu savo klandidatūrą į Vilniaus miesto merus“, – Energetikos ir technikos muziejuje ketvirtadienį surengtame renginyje sakė politikas.
Vilniaus miestui Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams priklausantis V. Benkunskas vadovauja nuo 2023 metų.
Valdas Benkunskas artėjančiuose rinkimuose sieks ir toliau vadovauti Vilniui
Politikas tikino savo šansus būti perrinktam artėjančiuose rinkimuose vertinantis pozityviai, tačiau viską, anot jo, spręs rinkėjai.
„Mano atveju jau bus kitaip, jie (rinkėjai – BNS) vertins ne tik konkrečius pažadus, ne programines nuostatas, bet vertins mane jau kaip merą, veikusį ir dirbusį bent jau vieną kadenciją“, – žurnalistams ketvirtadienio vakarą sakė V. Benkunskas.
Politikas neįvardijo savo didžiausių galimų konkurentų rinkimuose bei pridūrė, kad nori koncentruotis į save. Be kita ko, teigė, kad dar anksti kalbėti apie komandą, kurią formuotų sėkmės atveju, tačiau pripažino, kad šį kartą ją suburti būtų lengviau.
Pristatydamas sprendimą siekti antrosios mero kadencijos, politikas akcentavo, kad jo komandai pavyko sutvarkyti 340 kilometrų gatvių, atverti naujų ugdymo įstaigų, sutvarkyti 45 viešąsias erdves, o miesto viešojo transporto parką papildyti 333 naujomis transporto priemonėmis.
Kalbėdamas apie antrosios kadencijos prioritetus, V. Benkunskas išskyrė daugiabučių kiemų atnaujinimą, susisiekimo infrastruktūros plėtrą ir Vilniaus autobusų stoties bei aplinkinio rajono transformaciją.
Apie siekį vadovauti sostinei jau yra pranešęs Seimo narys, buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas, „Nacionalinio susivienijimo“ lyderis, parlamentaras Vytautas Sinica, Vilniaus miesto tarybos narys, partijos „Lietuva – visų“ pirmininkas Aleksandras Nemunaitis.
Vilniaus mero kėdės taip pat sieks buvęs televizijos laidų vedėjas Kristupas Krivickas, Liberalų sąjūdis į sostinės merus yra delegavęs parlamentarą Simoną Gentvilą.
Laisvės partija į merus kelia dabartinį Vilniaus vicemerą, politinės jėgos lyderį Vytautą Mitalą, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – Jekaterinos Rojakos kandidatūrą. Tuo metu Lietuvos regionų partija į Vilniaus miesto meres nutarė kelti Salininkų seniūnaitę Violetą Fominienę-Salemonę.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
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