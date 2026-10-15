Benkunskas atsakė, ar svarsto vėl kandidatuoti į merus

„Dar intensyviai galvoju. Ačiū, kad domitės“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Benkunskas, paklaustas, ar jau apsisprendė dėl kandidatavimo sostinės mero rinkimuose.
Praėjusią savaitę jis teigė sprendimą dėl kandidatavimo priimsiąs artimiausiu metu.
2023 m. Vilniaus mero rinkimus laimėjusį V. Benkunską antrajame rinkimų ture palaikė 52 proc. balsavusių rinkėjų.
Kaip skelbė ELTA, kai kurios politinės partijos jau paskelbė kandidatus į Vilniaus miesto merus. Liberalų sąjūdis kelia Simono Gentvilo kandidatūrą, Laisvės partija – dabartinį sostinės vicemerą, partijos pirmininką Vytautą Mitalą, Nacionalinis susivienijimas – šios politinės jėgos lyderį Vytautą Sinicą.
Į Vilniaus miesto mero postą kaip nepartinis politikas pranešė kandidatuosiantis ir parlamentaras Artūras Zuokas.
Apie sprendimą siekti mero posto taip pat yra pranešęs Vilniaus savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis. Tautos ir teisingumo sąjunga į sostinės merus kelia žurnalisto, buvusio televizijos laidų vedėjo Kristupo Krivicko kandidatūrą.
Neparlamentinė Lietuvos regionų partija kandidate į Vilniaus meres ketina kelti „Vardan Salininkų“ bendruomenės steigėją, Naujininkų seniūnijoje esančios Vaikų seniūnaitijos seniūnaitę Violetą Fominienę-Salemonę.
ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.