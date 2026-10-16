Benkunsko elgesys Nacionaliniame stadione kelia įtarimų? Vėl svarstys stadiono sutarties pakeitimą

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Tautos namai nuo muzikos garsų esą galėtų skambėti 2028-ųjų pabaigoje, o jau kitąmet tokiu laiku, pasak V. Benkunsko, turėtų būti sužaistos ir pirmosios rungtynės Nacionaliniame stadione.
Ginasi nuo politinės reklamos kaltinimų
19 tūkst. vietų stadiono projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 mln. eurų.
„Valstybė su sostine bendradarbiauja, nes tai objektai, svarbūs ne tik vilniečiams, bet ir visai Lietuvai. Džiugu matyti, kad progresas objektuose yra“, – džiaugėsi M. Sinkevičius.
„Noriu, kad šis objektas ir abu objektai būtų pastatyti, ir, aišku, čia nėra politinės, rinkiminės kampanijos sudedamoji dalis. Aš džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir Vyriausybės vyksta“, – pridūrė M. Sinkevičius.
V. Benkunskas, ekskursiją po stadioną šiemet gegužę vykdė ir tuometinei premjerei Ingai Ruginienei. Nuo 2025-ųjų rugsėjo iki 2026 spalio mėnesio, V. Benkunskas stadione lankėsi net 7 kartus. Tokios dažnos parodomosios akcijos, pasak Aleksandro Nemunaičio, taip pat norinčio būti Vilniaus meru, yra V. Benkunsko ginklas prieš artėjančius savivaldos rinkimus.
„Meras tiesiog labai stengiasi dar iki kadencijos pabaigos parodyti šiokį tokį užbaigtumą paties stadiono ir viskas lyg apie tai“, – sakė Vilniaus miesto tarybos narys A. Nemunaitis.
Atsirado pakeitimų stadiono rengimo sutartyje
Sostinės savivaldybės taryboje vėl bus svarstomas stadiono koncesijos sutarties pakeitimas.
„Turinys apie tai, kad bandoma už tuos pačius pinigus padaryti, sumažinti darbų apimtį. Tikrai pabrėžiama, kad kaina išlieka ta pati, terminai išlieka tie patys, kas yra tiesa“, – tikino A. Nemunaitis.
Visgi V. Benkunskas aiškino, kad tai tik techninio pobūdžio pakitimai.
„Pavyzdžiui, užribio pastūmimas, takelių pastūmimas. Tiesiog jau pradėjus įgyvendinti projektą pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl logiškumo, ir juos reikia pakeisti, o tai galima padaryti būtent keičiant koncesijos sutartį“, – sakė meras.
V. Benkunskas tikino, kad stadiono statybos turėtų būti baigtos 2027 metų vasarą, o pirmosios varžybos tokiu laiku jau bus sužaistos.
„Statyboje nebūna taip, kad viskas sklandžiai eitųsi, bet mes einam gerai. Matot, visi darbai vyksta, niekas nesustojęs. Ir jau dabar turbūt neliko tų klausimų, ar bus stadionas, ar ne. Jau dabar klausimas yra, kada jis bus?“ – kalbėjo „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis.
Tačiau visgi nesklandumų būta. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, anot A. Avulio, ieškojo galimybių pasitraukti iš koncesijos sutarties, kurioje įsipareigojo prie stadiono statybų prisidėti 60 mln.
„Jie sako, čia gal miestui reikia, gal čia kažkam kitam reikia. Ministerija, prie ko čia mes. Jums reikia – jūs statykit, jums reikia – jūs darykit“, – pasakojo A. Avulis.
O pastatyti dar reikia ir Nacionalinę koncertų salę, kurioje lankydamasis premjeras, paprašytas V. Benkunsko, kaip koks grafičių meistras ant sienos užrašė, kad čia bus Tautos namai.
Ant Tauro kalno dygstantys Tautos namai Vyriausybei ir Vilniaus savivaldai kainuos apie 120 mln. eurų. Kultūros ministras Lukas Alsys tikino, kad trūkstamus 10 mln. eurų Vyriausybė surado, bei žadėjo, kad Tautos namai duris atvers 2028 pabaigoje.
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Tekstą naujienų portalui tv3.lt pritaikė praktikantė Aira Švagždytė.