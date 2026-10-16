Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
17
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Aktualijos

Benkunsko elgesys Nacionaliniame stadione kelia įtarimų? Vėl svarstys stadiono sutarties pakeitimą

2026-10-16 18:00 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-10-16 18:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kartu draugiškai vaikštinėję po brangiausias ir ilgiausiai trunkančias statybvietes sostinėje – Nacionalinį stadioną ir Tautos namus, žada, kad šių projektų pabaiga – jau ant nosies.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius, kartu draugiškai vaikštinėję po brangiausias ir ilgiausiai trunkančias statybvietes sostinėje – Nacionalinį stadioną ir Tautos namus, žada, kad šių projektų pabaiga – jau ant nosies.

REKLAMA
17

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Tautos namai nuo muzikos garsų esą galėtų skambėti 2028-ųjų pabaigoje, o jau kitąmet tokiu laiku, pasak V. Benkunsko, turėtų būti sužaistos ir pirmosios rungtynės Nacionaliniame stadione. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ginasi nuo politinės reklamos kaltinimų

19 tūkst. vietų stadiono projektas savivaldybei ir valstybei kainuos apie 155 mln. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nacionalinis stadionas

„Valstybė su sostine bendradarbiauja, nes tai objektai, svarbūs ne tik vilniečiams, bet ir visai Lietuvai. Džiugu matyti, kad progresas objektuose yra“, – džiaugėsi M. Sinkevičius.

REKLAMA

„Noriu, kad šis objektas ir abu objektai būtų pastatyti, ir, aišku, čia nėra politinės, rinkiminės kampanijos sudedamoji dalis. Aš džiaugiuosi, kad bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir Vyriausybės vyksta“, – pridūrė M. Sinkevičius.

V. Benkunskas, ekskursiją po stadioną šiemet gegužę vykdė ir tuometinei premjerei Ingai Ruginienei. Nuo 2025-ųjų rugsėjo iki 2026 spalio mėnesio, V. Benkunskas stadione lankėsi net 7 kartus. Tokios dažnos parodomosios akcijos, pasak Aleksandro Nemunaičio, taip pat norinčio būti Vilniaus meru, yra V. Benkunsko ginklas prieš artėjančius savivaldos rinkimus.

REKLAMA
REKLAMA

„Meras tiesiog labai stengiasi dar iki kadencijos pabaigos parodyti šiokį tokį užbaigtumą paties stadiono ir viskas lyg apie tai“, – sakė Vilniaus miesto tarybos narys A. Nemunaitis.

Atsirado pakeitimų stadiono rengimo sutartyje

Sostinės savivaldybės taryboje vėl bus svarstomas stadiono koncesijos sutarties pakeitimas.

„Turinys apie tai, kad bandoma už tuos pačius pinigus padaryti, sumažinti darbų apimtį. Tikrai pabrėžiama, kad kaina išlieka ta pati, terminai išlieka tie patys, kas yra tiesa“, – tikino A. Nemunaitis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi V. Benkunskas aiškino, kad tai tik techninio pobūdžio pakitimai.

„Pavyzdžiui, užribio pastūmimas, takelių pastūmimas. Tiesiog jau pradėjus įgyvendinti projektą pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl logiškumo, ir juos reikia pakeisti, o tai galima padaryti būtent keičiant koncesijos sutartį“, – sakė meras.

REKLAMA

V. Benkunskas tikino, kad stadiono statybos turėtų būti baigtos 2027 metų vasarą, o pirmosios varžybos tokiu laiku jau bus sužaistos.

„Statyboje nebūna taip, kad viskas sklandžiai eitųsi, bet mes einam gerai. Matot, visi darbai vyksta, niekas nesustojęs. Ir jau dabar turbūt neliko tų klausimų, ar bus stadionas, ar ne. Jau dabar klausimas yra, kada jis bus?“ – kalbėjo „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis.

REKLAMA

Tačiau visgi nesklandumų būta. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, anot A. Avulio, ieškojo galimybių pasitraukti iš koncesijos sutarties, kurioje įsipareigojo prie stadiono statybų prisidėti 60 mln.

„Jie sako, čia gal miestui reikia, gal čia kažkam kitam reikia. Ministerija, prie ko čia mes. Jums reikia – jūs statykit, jums reikia – jūs darykit“, – pasakojo A. Avulis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

O pastatyti dar reikia ir Nacionalinę koncertų salę, kurioje lankydamasis premjeras, paprašytas V. Benkunsko, kaip koks grafičių meistras ant sienos užrašė, kad čia bus Tautos namai.

Ant Tauro kalno dygstantys Tautos namai Vyriausybei ir Vilniaus savivaldai kainuos apie 120 mln. eurų. Kultūros ministras Lukas Alsys tikino, kad trūkstamus 10 mln. eurų Vyriausybė surado, bei žadėjo, kad Tautos namai duris atvers 2028 pabaigoje.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Tekstą naujienų portalui tv3.lt pritaikė praktikantė Aira Švagždytė.

Spalio 16 d. TV3 Žinios. Aštri pareigūnų reakcija į kitų metų biudžetą: „Tai tikrai yra apgailėtina, nepriimtina“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Gitanas Nausėda įkirto finansų ministrui: „Būtų gerai, kad jis pagarbiau bendradarbiautų“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Netikėtas svečias Šiaulių rajone: kamera naktį užfiksavo miške slampinėjančią mešką
Spalio 16 d. TV3 Žinios. 7 vizitai per metus – Benkunsko elgesys stadione kelia įtarimų: politinis žingsnis ar nuoširdus rūpestis?
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Trumpas tiesioginiame eteryje pažemino Ukrainos lyderį: „Aš nesu didelis Zelenskio gerbėjas“
Spalio 16 d. TV3 Žinios. Liūdnos žinios pirkėjams: štai, kokie produktai brangs
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Dar vienas JAV smūgis Ukrainai – ne tik ribojo žvalgybos duomenis, bet ir sumažino „Starlink“ sistemų veikimo greitį
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Popiežiui Leonui XIV atlikta operacija: pašalino naviką
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Stiprios liūtys ir potvyniai lietuvių pamėgtoje vietoje: neišvengta aukų – mirė paauglys
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ne visi per audrą elektrą praradę žmonės gaus kompensaciją – ESO įsivėlė klaida: „Paėmė siutas“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Pasitraukę iš II-ios pensijų pakopos papildė ne tik savo, bet ir „Sodros“ kišenes: pasakė, kur bus leidžiami šie pinigai
Spalio 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su sveikatos apsaugos ministru Linu Kukuraičiu
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ukmergės policija išaiškino narkotikų tinklą: stulbinantys kiekiai slapstomi vaikams pasiekiamose vietose
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Pokyčius ligoninėse vertina kritiškai – eilės pas gydytojus nemažės? „Tai yra kaip lašas jūroje“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Ukraina gali nebegauti žvalgybinės informacijos iš JAV? Trumpas atsakė, kaip bus
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Iš teismo pabėgo vagyste įtariamas Maroko pilietis
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Kone 360 laipsnių apsisukęs mini automobilis gąsdino gyventojus: „Lėčiau važiuoja, bet į stotelę užtenka įvaryti“
Spalio 15 d. TV3 Žinios. Dėl nuotraukos 25-erių vyras šoko į tigro narvą: kas įvyko po to, nelinkėtų niekam
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Prasidėjus šildymo sezonui – ugniagesių įspėjimas lietuviams: gali pasibelsti ir į jūsų duris
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Jei taip ir toliau, nuo sausio 1 d. gyventojų laukia piniginei skaudūs pokyčiai: štai kiek gali brangti dujos
Spalio 14 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Ar Lietuvoje atsiras nuolatinė JAV karių bazė? Vien kalbos jau siutina Kremlių ir Lukašenką: „Rusija bijo JAV“
Spalio 14 d. TV3 Žinios. 600 eurų pensiją gaunanti Elvyra nežino, ar išgyvens šią žiemą: „Galvojome, ateis senatvė, pagyvensime oriai – verkti norisi“
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Masinėje nevestuvių ceremonijoje šimtai žmonių vienas kitam ištarė „ne“: parodė, kad jiems santuokos nereikia
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Juodojoje jūroje ties Bulgarija dronai atakavo du krovininius laivus, vienas jų nuskendo
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Eilinis automobilio patikrinimas šilutiškiui gali virsti ilgais metais kalėjime
Spalio 14 d. TV3 Žinios. Vilniaus rajone ankstyvą rytą dviejų vairuotojų kelionę nutraukė šiurpi avarija
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Aštrus kirtis žemės ūkio ministrui dėl kompensacijų ūkininkams: „Vieni sektoriai gali praeiti pas ministrą ir už durų susitarti“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Po ginkluotos provokacija prie Latvijos sienos Tuskas perspėja: galime tikėtis stipresnių Rusijos veiksmų
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Gaisras vienkiemyje pasiglemžė dvi gyvybes, išsigelbėję dvyniai neteko tėvo
Spalio 13 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su nacionalinės vyrų rinktinės treneriu Dainium Adomaičiu
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Sankcijų švelninimas Rusijai nepadės: ekonomistai prabilo apie Trumpo dyzelino sandorį
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Lietuviai toliau taško pensijų santaupas: kai kuriose parduotuvėse – neįtikėtina apyvarta
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Baisi tragedija atrakcionų parke: 113 km/h greičiu lėkusiame „Galijote“ mirė žmogus
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Siaubo parkai Lietuvoje: „Pas mus ne tik baisu, bet ir gražu“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Švėkšnoje – rudeninė šviesos ir kūrybiškumo šventė: surengtas Šviesos festivalis
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Švenčionienei gresia 2 metai kalėjimo: „Mūsų valdantiesiems kažkas nepatinka, galbūt“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės skulptūra papiktino istorikus: „Elgiamės kaip teroristai“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Lenkijoje lietuviai pilasi ne tik kurą – pasakė, kiek ir kam dar sutaupo: „Čia daug pigiau nei pas mus“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Po Henriko Vaitiekūno mirties artimiausi bičiuliai dalijasi prisiminimais: „Ir taip nenuėjome niekada išgerti kavos“
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Zelenskis ironiškai apgailestavo, kad Putinas neskaito Trumpo socialinių tinklų
Spalio 13 d. TV3 Žinios. Tragedija Šiauliuose: į namus grįžusi mama 7-metį rado be sąmonės – aiškėja daugiau detalių
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Lietuviškų gamyklų vadovai prabilo atvirai: senų kainų išlaikyti jau nebeįmanoma
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Žiurkių antplūdis Klaipėdoje: įspėja kur jos trauks pašalus orams
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Pasiuntė aiškią žinutę Kremliui – štai kas laukia užpuolus Aljansą: „Mano pergalės teorija paprasta“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su vidaus reikalų ministru Martynu Katelynu
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Smarki audra nusiaubė Palangos paplūdimį – pakrantės vaizdas pasikeitė neatpažįstamai: pamatykite
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Kremlius ignoruoja Trumpo paskelbtas paliaubas – raketos smogė elektrinei: „Mano vaikas ir aš matėme...“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Lietuvą nušvietė įspūdinga šiaurės pašvaistė – mokslininkai įspėja: tokį reginį matysime vis rečiau
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Žiaurumas sostinėje – tarnybos beveik parą šunį paliko dvėsti: „Gal 5 kartus teko kviestis“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Sunkią galvos traumą patyrusios 7–metės Militos sėkmės istorija: „Tai ir yra stebuklas“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Gydytojui atvykus dirbti į šį Lietuvos miestą – lauks 50 tūkst. eurų išmoka
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Dėl „Sodros“ neapdairumo, vėžiu sergantis Rolandas negauna priklausančios išmokos: „Kenčiu aš“
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: prieš ruošiant moliūgą būtina jį paragauti – 1 ženklas išduoda apsinuodijimą
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą atkeliavo nauja ėdri šliužų rūšis – gresia prarasti derlių: neranda kaip juos naikinti
Spalio 12 d. TV3 Žinios. Sostinėje – milžiniškos eilės dėl šildymo kompensacijų: „Badausime, o ką darysi?“
Spalio 10 d. TV3 Žinios. „Axios“: Ukraina patyrė Trumpo spaudimą dėl Rusijos
Spalio 10 d. TV3 Žinios. Aiškėja, kad mirtiną šūvį Vilniuje paleidęs vyras – buvęs policijos pareigūnas
Spalio 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NATO tarptautinio karinio štabo generaliniu direktoriumi Remigijumi Baltrėnu
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Schroederis Maskvoje šventė Putino gimtadienį: kol spaudė rankas, Ukrainoje žuvo mažiausiai 32 žmonės
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Rusijoje prasidėjus mobilizacijai, bėgliai gali patraukti į Lietuvą: „Gali kilti įvairių incidentų“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Traukinio bilietus su 50 proc. nuolaida graibsto akimirksniu: pasakė, iki kada galios akcija
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Milijoninę NATO raketą pakeis lietuviškas „Žvirblis“? Atskleidė, kiek atsieitų lietuvių kūrinys
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Po nepavykusios egzekucijos atsigavusi mirtininkė prabilo: „Kur aš esu?“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Sinkevičius atrėmė kritikos strėles dėl degalų kainų – kreipėsi į visuomenę: „Užduokime sau klausimą“
Spalio 9 d. TV3 Žinios. Kirtis vairuotojams: valdžia atsisako mažinti dyzelino akcizą: tai būtų dar papildoma skylė
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Vietoje sušių Japonijoje – vokiškas kalėjimas: sučiupo vieną pavojingiausių Rusijos programišių
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių apie šūvius „Lidl“ parduotuvėje: iš įvykio vietos pasišalino, bet į ligoninę prisistatė
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Kaišiadorių gyvybės langelyje palikta naujagimė – gimė vos prieš parą: „Visas personalas patyrė šoką“
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek kitąmet didės pensijos: štai kodėl jos bus mažesnės, nei žadėjo
Spalio 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kandidatu į „Lietuvos krepšinis“ prezidento postą Rolandu Skaisgiriu
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Parengė kitų metų valstybės biudžetą: štai kam žada didinti algas
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Gydytojų konsultacijų lauksime dar ilgiau? Nauja tvarka gyventojams kelia nerimą
Spalio 8 d. TV3 Žinios. Kodėl į pasienį siunčiame karius? Valdančiųjų argumentai opozicijos neįtikino
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Čia jau yra rimtas incidentas“ – įvykiai Latvijoje keli nerimą Lietuvoje
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Putino gimtadienio proga – vaikžudiška ataka Ukrainoje
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Kažkokie rimti dalykai vyksta“ – ką reiškia intensyvus JAV dėmesys dėl galimo maro protrūkio Rusijoje?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiuoju patarėju Gintaru Bagdonu
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kraupus įvykis Klaipėdos zoologijos sode
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kuro kainos Lietuvoje kyla kaip ant mielių, o finansų ministro negirdėti: „Nematau nei drąsos, nei atsakomybės“
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Ar Rusijoje plintantis maras kelia pavojų Lietuvos gyventojams?
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Kas laukia „TikTok“ transliacijoje alkoholį vartojusios nėščiosios iš Kauno? Aiškėja daugiau detalių apie moterį
Spalio 7 d. TV3 Žinios. Išbrangus degalams Vyriausybė apsisprendė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus
Spalio 6 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Švietimas Nr. 1 valdybos pirmininku Ryčiu Laurinavičiumi
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Juodojoje jūroje ties Bulgarija dronai atakavo du prekybos laivus
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia Lietuvos, jei nepriimsime darbo migrantų: nuostolius skaičiuoja šimtais milijonų
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Ar Lietuvoje bus įkurta nuolatinė JAV karių bazė? Po Trumpo pareiškimo – politikų atsakymas
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau detalių, kaip po operacijos jaučiasi Valdas Adamkus: „Kiekvieną dieną vis geriau“
Spalio 6 d. TV3 Žinios. Parodė, kokiomis sąlygomis Rūdninkų poligone gyvens vokiečiai: lietuviai gali tik pasvajoti
Spalio 6 d. TV3 Žinios. To šalia namo Kęstutis išvysti nesitikėjo: „Jau aš pats pasimečiau“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Rusai raketomis atakavo Charkivą
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Degalinėms grės 10 tūkst. eurų baudos: valdantieji griebiasi drastiškų priemonių dėl kuro kainų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Oktoberfestas Miunchene pagerino lankytojų rekordą: „Tai niekada nebuvo mūsų tikslas“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Santaros klinikose traumų antplūdis – vaikui į smilkinį įskriejo sprogęs šovinys: „Ją įmetė į ugnį“
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Dyzelino kainoms neslūgstant – lietuviai ėmė eksperimentuoti: į bakus pila kepimo aliejų
Spalio 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NTVA prezidente Žydre Gaveliene
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Mokytojų dienos proga apdovanoti mokytojai
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Kyla temperatūra ir maudžia sąnarius? Gydytojas įspėja apie pirmuosius gripo požymius
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Viešieji pirkimai atskleidė: po ministerijos vakarėlio – dar įspūdingesnės kitų įstaigų sąmatos
Spalio 5 d. TV3 Žinios. Gera žinia tautiečiams užsienyje: už sugrįžimą į tėvynę – žada tūkstantines išmokas
REKLAMA
.
.
2026-10-16 18:10
Kelia įtarimų? Ten visas tas supsitas stadionas viena eilinė PEDOpartijos ir šliucharalų megaafera. Beskunkas su savo sėbrais jau laisvės atėmimo bausmes turėtų atlikinėti
Atsakyti
Aik
Aik
2026-10-16 18:11
Ne valstybė,o eror 404.Jau 20 metų stato tą sumautą stadioną ir niekaip nepastato.Per tą laiką jau suspėjo tiek išvogti,kad kokie 5 stadionai išeitų.
Atsakyti
vox
vox
2026-10-16 18:13
Kur koncervai ten, sudu kruva
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų