Iš Vilniaus mero žmonos Vismantės Benkunskienės – žinia

Pagrindiniu koncertinės programos akcentu taps žinomos soprano Vismantės Benkunskienės pasirodymas.
Šiame ypatingame renginyje V. Benkunskienė pasirodys kartu su:
- Berniukų ir jaunuolių choru „Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir dirigentas Vytautas Miškinis),
- Ansambliu „Musica Humana“ (meno vadovas ir dirigentas Robertas Beinaris),
- Akordeonininku Tadu Motiečiumi ir pianistu Rimvydu Mitkumi.
Visam šiam talentingam atlikėjų kolektyvui diriguos maestro Vytautas Miškinis.
Ugninis tango ritmas ir tradicinės kalėdinės giesmės
Renginio programoje žiūrovų laukia ne tik tradicinės, širdžiai artimos kalėdinės giesmės, bet ir vienas ryškiausių bei populiariausių argentiniečių kompozitoriaus Martíno Palmeri opuso kūrinių – „Mišios Buenos Airėse“ (dar žinomos kaip „Tango mišios“ / Misa a Buenos Aires. Misa tango).
1996 m. parašytame kūrinye autorius unikaliam skambesiui apjungė tradicines Romos katalikų lotyniškas mišias ir temperamentingąjį tango nuevo žanrą. Ástoro Piazzollos muzikos įkvėptas kūrinys išsiskiria ypatingu tembriniu spektru, kuriame persipina akordeonas (originale – bandonija), styginiai instrumentai, fortepijonas bei sodrus vokalas.
Svarbiausia informacija renginio lankytojams
Šventinis koncertas vyks gruodžio 20 d., sekmadienį, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Renginio pradžia – 12 val., o žiūrovų durys atidaromos likus valandai iki koncerte skambėsiančių pirmųjų akordų – 11 val. Organizatoriai primena, kad renginio trukmė siekia apie vieną valandą (be pertraukos), o po trečiojo skambučio vėluojantys klausytojai į salę nebebus įleidžiami.
Renginys pritaikytas ir mažiesiems – vaikai iki 4 metų amžiaus įleidžiami nemokamai.
Be to, organizatoriai rūpinasi klausytojų patogumu ir atkreipia dėmesį, kad dėl mažesnių tarpų tarp eilių balkone, aukštaūgiams ar kojų sveikatos problemų turintiems svečiams patariama rinktis 1 balkono eilę arba 9 eilės 9–11 vietas.
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