TV3 Žinios. ESO pradėjo mokėti kompensacijas; Sprendžia, kur leisti „Sodros“ rezervo perviršį; Dar vienas Vašingtono smūgis Ukrainai

Praėjus kone dviem mėnesiams po gyventojus ilgam be elektros palikusios audros – ESO pradėjo mokėti kompensacijas už laiku neatkurtą elektrą. Laiškus, kad jiems priklauso kompensacijos gaus beveik 80 tūkstančių vartotojų. Tiesa prieš pusantro mėnesio pradėjusi mokėti kompensacijas už patirtus nuostolius, ESO jų dar iki šiol nebaigė išmokėti. Iš gautų 13 tūkstančių prašymų išnagrinėjo tik apie pusę.
Dar vienas Vašingtono smūgis Ukrainai – ne tik ribojo žvalgybos duomenis, bet ir sumažino „Starlink“ bei „Starshield“ sistemų veikimo greitį. Šios sistemos Ukrainai būtinos suduodant vidutinio nuotolio smūgius bei ginantis nuo rusofašistų smūgių. O Europą Trumpo administracija spaudžia atiduoti dalį įšaldytų agresorės pinigų. Analitikai neabejoja, tokios Trumpo paslaugos Kremliui pakeis karo eigą agresorės naudai.
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