Toks sprendimas aktualus nuo kitų metų sausio ketinant uždaryti „Akropolyje“ veikiančią ledo areną.
Vilniaus valdžia ir „Akropolis“ svarsto šalia prekybos centro įrengti laikiną lauko ledo čiuožyklą
Kaip ketvirtadienį pranešė miesto savivaldybė, laikina infrastruktūra žiemos sporto bendruomenė galėtų naudotis tol, kol leis oro sąlygos, o jos įrengimas būtų vykdomas „Akropolio“ iniciatyva ir resursais.
„Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ieškome galimybių įrengti laikiną čiuožyklą šiam sezonui pratęsti, taip pat esame pasirengę šį sprendimą įgyvendinti. Šiuo metu vertinamos techninės ir organizacinės laikinos lauko čiuožyklos įrengimo ir eksploatavimo galimybės“, – pranešime cituojamas „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Dar trečiadienį dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, akmenslydžio ir greitojo čiuožimo federacijos paragino sostinės merą Valdą Benkunską užtikrinti infrastruktūrą.
Viešai išplatintame laiške merui pateikiama 15 reikalavimų. Tarp jų – nedelsiant pradėti derybas su „Akropolio“ valdytojais dėl ledo arenos veiklos pratęsimo, susitarti su Vilniaus „Pramogų arenos“ valdytojais dėl ledo užimtumo grafiko peržiūros, iki kitų metų sausio užtikrinti alternatyvias treniruočių vietas visiems vaikams.
Anot V. Benkunsko, kitąmet galėtų prasidėti Ledo arenos Jotvingių gatvėje rangos darbai. Šiuo metu pagal preliminarų investicinį planą vykdomos konsultacijos dėl situacijos rinkoje ir paskolos iš banko.
Naująjį ledo arenos kompleksą planuojama statyti Naujininkuose, Jotvingių g. 1.
10 tūkst. kv. metrų ploto komplekse suprojektuotos dvi olimpinio dydžio ledo aikštės: viena – ledo rituliui, su maždaug 825 vietų žiūrovų tribūnomis, kita – dailiajam čiuožimui ir treniruotėms, su maždaug 100 vietų žiūrovams.
Taip pat bus įrengta atskira 600 kv. metrų akmenslydžio (kerlingo) erdvė su dviem takais. Vienu metu čia galės sportuoti apie 100 sportininkų. Objektą pastatyti ir parengti naudojimui numatoma ne ilgiau kaip per trejus metus.