Didžiąją naujosios erdvės dalį, apie 3,9 tūkst. kv. metrų, užims nauji ir atsinaujinę restoranai bei kavinės. Greta taip pat bus įrengtos susitikimų ir poilsio zonos, numatytos erdvės renginiams bei pramogoms.
„Atnaujindami Vilniaus „Akropolį“ kuriame bene didžiausią mieste restoranų ir pramogų erdvę po vienu stogu, plečiame restoranų bei parduotuvių pasirinkimą ir suteikiame daugiau vietos susitikimams, renginiams bei šeimos laisvalaikiui“, – pranešime cituojamas „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Vietoje sostinės „Akropolio“ ledo arenos įsikurs restoranų ir laisvalaikio erdvė
Pasak P. Pociaus, kartu su restoranų ir pramogų zonos atnaujinimu Vilniaus „Akropolyje“ plėsis ir mados parduotuvių pasirinkimas.
„Projektas įgyvendinamas atsižvelgiant ir į reikšmingus šios Vilniaus dalies pokyčius. Šalia plėtojamas Nacionalinio stadiono daugiafunkcis kompleksas, kuriame numatytos sporto, kultūros ir renginių erdvės, o Mamutų parko projekte planuojamos naujos pasivaikščiojimo, poilsio ir laisvalaikio vietos. Atnaujintas Vilniaus „Akropolis“ papildys šias laisvalaikio galimybes platesne restoranų, apsipirkimo ir susitikimų pasiūla“, – pažymėjo jis.
Centrinės Vilniaus „Akropolio“ dalies atnaujinimo darbus planuojama pradėti 2027 metų sausį. Projektą planuojama įgyvendinti etapais: pirmieji restoranai duris atvers pavasarį, naujoji maitinimo zona – vasarą, o likusios prekybos erdvės – iki 2027 m. rudens.
Naujienų portalas „15min“ antradienį pranešė, kad nuo kitų metų Vilniaus „Akropolio“ prekybos centre nebeliks 24 metus veikusios ledo čiuožyklos.
Apie šį sprendimą laišku buvo informuota „Akropolio“ ledo sporto bendruomenė.