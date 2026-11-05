„Swedbank“ suteikė 130 mln. eurų paskolą „Akropolis Group“

Septynerių metų trukmės paskola daugiausia bus refinansuojamas 2022 metais Vilniaus „Akropolį“ valdančiai grupės įmonei „Ozo turtas“ suteiktas penkerių metų kreditas.
„Naują septynerių metų finansavimą su „Swedbank“ užsitikrinome likus metams iki ankstesnės paskolos grąžinimo termino. Tai sumažina neapibrėžtumą ir yra mūsų nuoseklios finansinės strategijos dalis, leidžianti užtikrintai planuoti ilgalaikes investicijas, įgyvendinti plėtros projektus“, – pranešime cituojama „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Pasak „Swedbank“ Lietuvoje verslo bankininkystės vadovo Igno Mačeikos, bendras banko finansavimas „Akropolis Group“ įmonėms siekia apie 240 mln. eurų.
„Bendras „Swedbank“ finansavimas grupės įmonėms, siekiantis apie 240 mln. eurų, atspindi tiek grupės verslo mastą, tiek mūsų pasitikėjimą jos tolesniu augimu“, – cituojamas I. Mačeika.
Banko duomenimis, gyventojų išlaidos fizinėse parduotuvėse šiemet Lietuvoje augo 13 proc., Latvijoje – 6 proc., Estijoje – 4 proc. Augančios gyventojų išlaidos fizinėse parduotuvėse, anot I. Mačeikos, rodo prekybos centrų rinkos potencialą.
„Akropolis Group“ valdo penkis prekybos ir pramogų centrus Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat pernai įsigijo NT plėtros bendrovę „Galio Group“.
Konsoliduotos grupės pajamos pirmąjį šių metų pusmetį augo 29 proc. ir sudarė 81,6 mln. eurų, pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 28 proc. iki 56,6 mln. eurų, o grynasis pelnas – 21 proc. iki 37 mln. eurų.
Tarptautinės kredito reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovei yra suteikusios BB+ ilgalaikio skolinimosi reitingą su stabilia perspektyva.