„Swedbank“ suteikė 10 mln. eurų paskolą Vilniuje vystomam projektui „Šiaurės siestos“

„Vilniaus pirminė būsto rinka išlieka aktyvi – kas mėnesį rezervuojama daugiau kaip 400 butų. Toks aktyvumas rodo, kad naujų būsto projektų paklausa išlieka reikšminga, tačiau kartu rinkoje svarbu užtikrinti atsakingą projektų finansavimą ir nuoseklų jų įgyvendinimą“, – pranešime teigia „Swedbank“ Verslo klientų departamento direktorius Paulius Atkočiūnas.
Skelbiama, kad šiuo metu projekte parduota apie 80 proc. butų, o statybas planuojama užbaigti 2027 m. antrąjį ketvirtį.
„Derindami fondo nuosavą kapitalą su banko paskola, užtikriname tiek efektyvų finansų ir procesų valdymą, visų įsipareigojimų būsto pirkėjams vykdymą, tiek stabilią grąžą OAM investuotojams“, – pranešime cituojamas OAM direktorius Deividas Rinkevičius.
Gyvenamojo kvartalo „Šiaurės siestos“ statybos Visoriuose pradėtos 2025 m. pabaigoje. Nurodoma, kad bendros investicijos į projektą sieks apie 23 mln. eurų.
Kvartale su vidiniu kiemu numatyti 176 butai, 10 komercinių patalpų, 191 požeminė automobilių stovėjimo vieta ir 32 sandėliukai.