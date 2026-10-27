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Iš „Swedbank“ – skubus perspėjimas: „Raginame“

2026-10-27 16:50 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 16:50
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„Swedbank“ klientus įspėja apie gyventojams sukčių siunčiamus laiškus, kuriuose raginama jungtis prie neaiškios nuorodos dėl atnaujintos „saugumo sistemos“, bankas ragina žmones šių nuorodų nespausti.

„Swedbank“ (BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

„Swedbank“ klientus įspėja apie gyventojams sukčių siunčiamus laiškus, kuriuose raginama jungtis prie neaiškios nuorodos dėl atnaujintos „saugumo sistemos“, bankas ragina žmones šių nuorodų nespausti.

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„Šiandien sulaukėme daug pranešimų apie šiuos apgaulingus laiškus. Laiškai yra sukčių platinama apgaulė, kurioje, prisidengiant banko vardu, raginama jungtis per netikrą nuorodą. Tokiu būdu sukčiai siekia išvilioti gyventojų prisijungimo prie interneto banko duomenis“, – pranešime teigia „Swedbank“ informacinės saugos vadovė Žygeda Augonė.

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„Raginame jokiu būdu nespausti šiame laiške esančių nuorodų. Atkreikite dėmesį, kad jis parašytas su gramatinėmis klaidomis. Taip pat jis išsiųstas ne iš oficialios banko el. pašto dėžutės“, – tikina banko atstovė.

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„Swedbank“: sukčiai banko vardu gyventojams masiškai siunčia laiškus su neaiškiomis nuorodomis

Pasak jos, gavus panašų laišką negalima neatidarinėti prisegtų failų ir neįvesti banko prisijungimo duomenų nuorodose. 

Teigiama, kad, jei reikia prisijungti prie tikrojo interneto banko, banko adresą naršyklėje reikia įvesti patiems arba naudotis oficialia „Swedbank“ programėle.

Jau paspaudę nuorodą ir suvedę savo duomenis žmonės raginami susisiekti su „Swedbank“ oficialiais kontaktais.

indeliai.lt

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