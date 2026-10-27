Dar devyniose savivaldybėse bus atidaromi bankų skyriai

LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad daugelis vietų jau suderintos su savivaldybėmis.
„Šiuo metu pradedami paskutiniai pasirengimo etapai, kad gyventojai fiziškai galėtų gauti finansines paslaugas kuo arčiau jų gyvenamosios vietos“, – pranešime teigė G. Šimkus.
Rugsėjo pabaigoje Trakuose nuolat veikiantį skyrių jau atidarė SEB bankas, gruodį kintamo darbo laiko konsultacijų skyrių planuoja atidaryti ir „Swedbank“.
Kitąmet sausį-kovą nauji kintamo darbo laiko konsultacijų skyriai turėtų atsirasti Prienų, Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Kazlų Rūdos ir Kalvarijų savivaldybėse. Juose klientai galės gauti kasdienes finansines paslaugas, bus priimami tiek užsiregistravę, tiek ir neužsiregistravę klientai.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 155 bankų skyriai ir jų alternatyvos 46 savivaldybėse.
Įvertinus ir žiedines savivaldybes, kurių daugumos administraciniai centrai yra miestų teritorijose, fizinis bankų paslaugų prieinamumas laikomas užtikrintu 50 iš 60 savivaldybių.