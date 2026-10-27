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TV3 naujienos > Verslas

Parduotuvių darbo laikas per Vėlines: kas ir kada dirbs lapkričio 1–2 dienomis?

2026-10-27 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 10:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Planuojantiems apsipirkti ar užsukti į vaistinę per Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį verta iš anksto pasitikrinti darbo laiką. Dalis prekybos vietų dirbs trumpiau, o bankų klientams svarbu įvertinti ir tai, kada gavėją pasieks pervedami pinigai.

Kapų žvakės
GALERIJA (5)

Planuojantiems apsipirkti ar užsukti į vaistinę per Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitgalį verta iš anksto pasitikrinti darbo laiką. Dalis prekybos vietų dirbs trumpiau, o bankų klientams svarbu įvertinti ir tai, kada gavėją pasieks pervedami pinigai.

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Šiemet lapkričio 1-oji, Visų Šventųjų diena, bus sekmadienį, o lapkričio 2-oji, Vėlinės, – pirmadienį.

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Naujienų portalas tv3.lt pasiteiravo prekybos tinklų, kaip jie dirbs per ilgąjį savaitgalį.

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Parduotuvių darbo laikas per Vėlines

„Lapkričio 1–2 dienomis „Maximos“ parduotuvių darbo laiko pokyčių neplanuojame – tiek sekmadienį, tiek pirmadienį parduotuvės dirbs įprastu grafiku“, – nurodė „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.

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Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė informavo, kad visos tinklo parduotuvės spalio 31-ąją, lapkričio 1-ąją ir 2-ąją taip pat dirbs įprastai.

„Spalio 31 galios įprastas šeštadienio, lapkričio 1 – sekmadienio, o lapkričio 2 dieną – pirmadienio darbo laikas“, – atsakė „Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.

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„Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė pranešė, kad tinklo parduotuvių darbo laikas ilgąjį Vėlinių savaitgalį nesikeis. PC „Europa“ esančios „Iki“ darbo laikas bus trumpesnis – jis pateikiamas žemiau.

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis patvirtino, kad spalio 31-ąją, lapkričio 1-ąją ir 2-ąją parduotuvės dirbs įprastu atitinkamos savaitės dienos grafiku. Išimčių ar trumpesnio darbo laiko tinklas nenumato.

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Konkrečių parduotuvių darbo valandas galima rasti „Maximos“, „Iki“, „Lidl“, „Rimi“ ir „Norfos“ svetainėse. „Iki“ ir „Lidl“ jas taip pat skelbia savo programėlėse.

„Aibės“ parduotuvių darbo laikas lapkričio 1–2 dienomis priklausys nuo konkrečios parduotuvės.

Prekybos centrų darbo laikas per Vėlines

„Idea Prima“ atstovė Aistė Jankūnaitė patvirtino, kad Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių „Akropoliai“ lapkričio 1–2 dienomis dirbs įprastu grafiku.

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Delfi“ duomenimis, Kauno „Akropolis“, „Mega“, „Ozas“, „Senukai“ ir „Ermitažas“ lapkričio 1–2 dienomis taip pat dirbs įprastai.

O štai Vilniaus PC „Europa“ lapkričio 1–2 dienomis dirbs trumpiau:

  • parduotuvės, paslaugos, restoranai ir kavinės – 10–18 val.;
  • „Iki“ – 9–19 val.;
  • maisto erdvė „Dialogai“ – 11–18 val.;
  • sporto klubai „Lemon Gym“ ir „Gym+“ – visą parą.

Vaistinių darbo laikas per Vėlines

„Eurovaistinė“ informavo, kad lapkričio 1-ąją visoje Lietuvoje dirbs 121 tinklo vaistinė, o lapkričio 2-ąją – 142. Dalis jų dirbs trumpiau nei įprastai. Konkrečios vaistinės darbo laiką tinklas kviečia pasitikrinti savo svetainėje.

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Pagal „Benu“ pateiktą grafiką, dauguma tinklo vaistinių lapkričio 1–2 dienomis nedirbs. „Tamro Baltics“ rinkodaros vadovė Rita Šelekaitė-Ivaškevičienė tikino, kad „prekybos centrų vaistinės dirbs pagal prekybos centrų darbo grafiką, o budinčios vaistinės dirbs įprastai“.

Lapkričio 1–2 dienomis visą parą dirbs šios „Benu“ vaistinės:

  1. Vilniuje – Žirmūnų g. 64;
  2. Kaune – Žemaičių g. 31;
  3. Alytuje – Ligoninės g. 12.

Kitų „Benu“ vaistinių darbo valandas galima pasitikrinti vaistinių paieškoje.

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„Gintarinės vaistinės“ padalinių dirbs sekmadienio grafiku,

„Delfi“ duomenimis, dauguma „Camelia“ vaistinių nedirbs.

Konkrečių vaistinių valandos skelbiamos „Gintarinės vaistinės“ ir „Camelia“ svetainėse.

Kada dirbs bankų padaliniai ir žmones pasieks pervedami pinigai?

„Luminor“ paskelbė, kad spalio 31-ąją Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras dirbs 10–21 val., kiti tą dieną dirbantys konsultavimo centrai – valanda trumpiau nei įprastai. Skambučių centras klientus aptarnaus 9–16 val.

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Lapkričio 1–2 dienomis klientus priims tik Šiaulių „Akropolio“ padalinys – 10–21 val. Kiti konsultavimo centrai ir skambučių centras nedirbs.

Kitų bankų padalinių grafikai, kuriuos paskelbė „Delfi“:

Nei lapkričio 1-ąją, nei 2-ąją „Swedbank“ klientų aptarnavimo padaliniai nedirbs. SEB klientus abi dienas priims tik Vilniaus „Akropolyje“ – nuo 10 iki 16 val. „Citadele“ padaliniai Vilniaus ir Šiaulių „Akropoliuose“ lapkričio 1-ąją dirbs 10–18 val., o lapkričio 2-ąją – 10–20 val.

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Momentinis pervedimas gavėją pasiekia per kelias sekundes ir vykdomas visą parą, taip pat per šventes. „Luminor“ pervedimus į kitus bankus vykdo kaip momentinius, jei gavėjo bankas juos priima.

Jei momentinio pervedimo atlikti nepavyksta, mokėjimas vykdomas kaip įprastas. Tokių mokėjimų eurais (SEPA) ir kitomis valiutomis į kitus bankus „Luminor“ lapkričio 2-ąją nevykdys.

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Tokius mokėjimus bankas rekomenduoja atlikti iki spalio 30 dienos 16 val. Vėliau pateikti mokėjimai gavėjo sąskaitą pasieks lapkričio 3-iąją. Pinigus kitam „Luminor“ klientui bus galima pervesti ir per šventes. Interneto bankas ir bankomatai veiks įprastai.

Pašto darbo laikas per Vėlines ir siuntų pristatymas

„Delfi“ rašo, kad lapkričio 1–2 dienomis veiks tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Laiškininkai ir kurjeriai šiomis dienomis nedirbs. Dalies skyrių darbo laikas keisis ir spalio 31-ąją.

„LP Express“ paštomatais naudotis bus galima – jau pristatytas siuntas gyventojai galės atsiimti. Tačiau kurjeriai siuntų į paštomatus nepristatys ir iš jų nesurinks.

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