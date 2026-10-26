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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nenustebkite dėl 3 eurų monetos Lietuvoje: štai kada pasirodys

2026-10-26 12:56 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 12:56
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Lietuvos bankas (LB) kitąmet pradės leisti naujo nominalo – trijų eurų – kolekcines ir progines monetas. Pirmoji jų bus skirta Roko maršui.

Monetos (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Lietuvos bankas (LB) kitąmet pradės leisti naujo nominalo – trijų eurų – kolekcines ir progines monetas. Pirmoji jų bus skirta Roko maršui.

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Ją 1 250 vienetų tiražu numatoma išleisti 2027 metų antrąjį ketvirtį, pirmadienį pranešė LB.

Anot pranešimo, Roko maršas surinko daugiausia visuomenės balsų renkant monetos temą.

Roko maršas buvo Dainuojančios revoliucijos, skleidusios Lietuvos nepriklausomybės judėjimo idėjas, dalis.

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Centrinio banko valdybai pakoregavus kitų metų kolekcinių ir proginių eurų monetų bei monetų rinkinio išleidimo planą taip pat nuspręsta leisti auksinę 100 eurų nominalo monetą, skirtą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai pagerbti.

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Šią monetą numatoma išleisti kitų metų ketvirtąjį ketvirtį 1 tūkst. vienetų tiražu. Ji pakeis Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui skirtą kolekcinę monetą, kurios išleidimas bus planuojamas vėliau.

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2027 metais taip pat numatoma išleisti apyvartinių eurų monetų rinkinį, skirtą Daliai Grinkevičiūtei, Lidijai Meškaitytei ir Liūnei Sutemai, dviejų eurų nominalo progines monetas, skirtas Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordato 100-mečiui bei Klaipėdai.

Be to, planuojama leisti 20 eurų nominalo monetą „Kaukas“.

indeliai.lt

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