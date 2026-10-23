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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Teismas: Lietuvos bankas teisėtai atėmė licenciją iš „Macte Invest FM“

2026-10-23 07:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-23 07:27
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Lietuvos bankas (LB) 2022 metais teisėtai panaikino finansų maklerio įmonės „Macte Invest FM“ licenciją, galutinai nusprendė teismas. Ji buvo panaikinta už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

Lietuvos Bankas. ELTA / Julius Kalinskas

Lietuvos bankas (LB) 2022 metais teisėtai panaikino finansų maklerio įmonės „Macte Invest FM“ licenciją, galutinai nusprendė teismas. Ji buvo panaikinta už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.

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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 16 dieną atmetė „Macte Invest FM“ skundą ir paliko nepakeistą 2024 metų rugsėjo Regionų administracinio teismo sprendimą – jis atsisakė panaikinti LB 2022 metų gruodžio nutarimą dėl licencijos panaikinimo arba pritaikyti švelnesnę poveikio priemonę.

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„Licencijos panaikinimas yra veiksminga ir proporcinga priemonė, atitinkanti nustatytų pažeidimų pobūdį, mastą ir teisingumo bei protingumo kriterijus“, – rašoma penkių teisėjų kolegijos priimtoje neskundžiamoje nutartyje.

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„Švelnesnės poveikio priemonės taikymas esant nustatytoms aplinkybėms neleistų pasiekti finansų rinkos priežiūros tikslų ir veiksmingai neužtikrintų rinkos skaidrumo ir patikimumo“, – teigia LVAT.

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„Macte Invest FM“ teismui teigė, kad LB sprendimas buvo neproporcingas ir neteisingas, jis tinkamai nemotyvavo, kodėl panaikino licenciją, o neskyrė piniginės baudos.

Be to, jos teigimu, įstatyme nėra jokių aiškių kriterijų, kada priežiūros institucija turi teisę skirti baudą, o kada pritaikyti kraštutinę priemonę – atimti teisę veikti.

Tuo metu LB tvirtino, kad licencija atimta nustačius šiurkščių ir sisteminių pažeidimų visose tikrintose su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiose srityse.

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Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad pažeidimai buvo šiurkštūs ir sistemingi, nevienkartiniai, tęsėsi ilgą laiką. Be to, turtinės naudos ar žalos nenustatyta, tačiau tai nepaneigia pažeidimų keliamos rizikos. Be to, „Macte Invest FM“ negalėjo nesuprasti, kad jos veiksmai pažeidžia teisės aktus.

„Poveikio priemonė parinkta atsižvelgiant į individualias pareiškėjo veiklos aplinkybes: jo veiklos modelį, aptarnaujamų klientų riziką, pažeidimų pobūdį ir pareigų įgyvendinimą“, – paskelbė teismas.

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Kaip rašė BNS, LB neplaninį „Macte Invest FM“ patikrinimą atliko 2022 metų rugsėjį–lapkritį. Įmonė teismui aiškino, kad centrinis bankas jai suteikė itin trumpą laiką dokumentams pateikti.

„Nors pareiškėjas teigia, kad Lietuvos bankas patikrinimo metu taikė nuolatinį spaudimą ir bauginimo taktiką, be kita ko, reikalaudamas laikytis nustatytų terminų, (...) tačiau finansų rinkos dalyviui tenkanti pareiga pateikti priežiūros institucijai jos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją negali būti vertinama kaip nepagrįstas spaudimas vien dėl to, kad institucija reikalavo laikytis nustatytų terminų“, – rašoma LVAT nutartyje.

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Anot jos, LB nustatė aštuonis pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, nuolatinės santykių ir operacijų stebėsenos, pranešimo apie įtartinas operacijas, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo, vidaus kontrolės reikalavimais.

„Macte Invest FM“ finansų maklerio licenciją turėjo nuo 2002 metų lapkričio 15 dienos.

BNS remdamasi Registrų centro duomenims anksčiau skelbė, kad įmonės galutiniai naudos gavėjai yra Čilės pilietis Sergejus Abarzua Soboleva (36,92 proc. akcijų) bei Latvijos pilietis Andrejus Kocetkovas (28,57 proc.).

indeliai.lt

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