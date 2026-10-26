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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta klastinga sukčių afera Lietuvoje: gyventojus įspėja neapsigauti

2026-10-26 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vis dažniau gyventojus pasiekia sukčių žinutės ir elektroniniai laiškai, siunčiami prisidengiant „Sodros“ vardu. Įspėjama, kad neatidžiai paspaudus nuorodą galima patekti į kenkėjiškus puslapius ir prarasti ne tik asmeninius duomenis, bet ir pinigus.

Vis dažniau gyventojus pasiekia sukčių žinutės ir elektroniniai laiškai, siunčiami prisidengiant „Sodros“ vardu. Įspėjama, kad neatidžiai paspaudus nuorodą galima patekti į kenkėjiškus puslapius ir prarasti ne tik asmeninius duomenis, bet ir pinigus.

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Gyventojai įspėjami išlaikyti budrumą ir nepasitikėti įtartinomis SMS žinutėmis ar elektroniniais laiškais. Sukčiai vis dažniau kuria oficialiai atrodančius pranešimus, kuriais siekia išvilioti prisijungimo prie paskyrų bei banko duomenis.

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FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Sukčiai apsimeta „Sodra“ – išlikite budrūs

Varėnos policija, pasidalijusi aktualia „Sodros“ informacija, primena gavus SMS žinutę ar elektroninį laišką su raginimu skubiai atlikti tam tikrus veiksmus sustoti ir pasitikrinti – nesiimkite veiksmų skubotai.

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Sukčiavimas – tai apgaulė, kuria siekiama neteisėtai įgyti svetimą turtą ar pinigus. Sukčiai dažnai apsimeta banko darbuotojais, policijos pareigūnais ar kitais asmenimis, siekdami išvilioti pinigus arba asmens duomenis, todėl labai svarbu išlikti budriems, neatskleisti savo prisijungimo duomenų ir nepasitikėti įtartinais skambučiais ar žinutėmis.

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Dalinamės Sodros aktualia informacija!

Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į kenkėjiškus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Todėl gyventojai turėtų atidžiai įvertinti kiekvieną „Sodros“ vardu gautą laišką ar SMS žinutę.

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Svarbu prisiminti:

  • oficialūs „Sodros“ el. pašto adresai visada baigiasi @sodra.lt;
  • oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas yra www.sodra.lt;
  • gyventojų paskyros adresas yra https://gyventojai.sodra.lt, o draudėjų – https://draudejai.sodra.lt;
  • jei nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online, interneto adrese naudojamas papildomas brūkšnys, kitos raidės ar žodžiai, pavyzdžiui, esodra arba sodralit, tai nėra „Sodros“ interneto svetainė;
  • „Sodra“ nesiunčia SMS žinučių iš užsienio telefono numerių;
  • „Sodra“ SMS žinutėmis neprašo pervesti pinigų, patvirtinti banko operacijų, pateikti banko kortelės duomenų, suvesti PIN kodų ar priimti skubių finansinių sprendimų.

Gavus įtartiną pranešimą nereikėtų spausti jame pateiktų nuorodų, atidaryti prisegtų failų ar dalintis asmenine bei finansine informacija.

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Jeigu kyla abejonių, ar gautas pranešimas tikras, neskubėkite atlikti jame nurodytų veiksmų. Interneto naršyklėje savarankiškai įveskite oficialų „Sodros“ adresą www.sodra.lt ir iš jo prisijunkite prie savo paskyros.

Jeigu gavote įtartiną SMS žinutę ar elektroninį laišką „Sodros“ vardu, apie bandymą sukčiauti kviečiame pranešti el. paštu [email protected] . Tai padeda greičiau nustatyti naujus sukčiavimo atvejus“, – svarbiu priminimu „Facebook“ dalijosi Varėnos policija.

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