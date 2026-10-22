Jei gavote tokį pranešimą, būkite atsargūs: „Sodra“ įspėja, ką daryti

Klientai informuoja, kad į savo telefonus gauna SMS žinutes, kuriose pranešama apie tariamai neatnaujintus duomenis. Pavyzdžiui: „Jūsų asmens duomenys dar nėra atnaujinti“. Šalia pateikiamas kenkėjiška nuoroda, panaši į „Sodros“ svetainės adresą.
Sukčių siunčiamos nuorodos dažnai vizualiai primena oficialią įstaigų informaciją, tačiau nukreipia į sukčių sukurtus puslapius, kuriuose bandoma išvilioti prisijungimo prie asmeninių paskyrų, elektroninės bankininkystės ar kitus jautrius duomenis. Todėl gyventojai turėtų atidžiai įvertinti kiekvieną „Sodros“ vardu gautą laišką ar SMS žinutę.
Svarbu prisiminti:
- oficialūs „Sodros“ el. pašto adresai visada baigiasi @sodra.lt;
- oficialus „Sodros“ interneto svetainės adresas yra www.sodra.lt;
- gyventojų paskyros adresas yra https://gyventojai.sodra.lt, o draudėjų – https://draudejai.sodra.lt;
- jei nuoroda baigiasi .net, .com, .eu, .info, .online, interneto adrese naudojamas papildomas brūkšnys, kitos raidės ar žodžiai, pavyzdžiui, esodra arba sodralit, tai nėra „Sodros“ interneto svetainė;
- „Sodra“ nesiunčia SMS žinučių iš užsienio telefono numerių;
- „Sodra“ SMS žinutėmis neprašo pervesti pinigų, patvirtinti banko operacijų, pateikti banko kortelės duomenų, suvesti PIN kodų ar priimti skubių finansinių sprendimų.
Gavus įtartiną pranešimą nereikėtų spausti jame pateiktų nuorodų, atidaryti prisegtų failų ar dalintis asmenine bei finansine informacija.
Visuomet savarankiškai patikrinkite informaciją
Jeigu kyla abejonių, ar gautas pranešimas tikras, neskubėkite atlikti jame nurodytų veiksmų. Interneto naršyklėje savarankiškai įveskite oficialų „Sodros“ adresą www.sodra.lt ir iš jo prisijunkite prie savo paskyros.
Pastebėjote sukčiavimą? Praneškite
Jeigu gavote įtartiną SMS žinutę ar elektroninį laišką „Sodros“ vardu, apie bandymą sukčiauti kviečiame pranešti el. paštu [email protected] . Tai padeda greičiau nustatyti naujus sukčiavimo atvejus.