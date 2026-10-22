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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią žinutę, jokiu būdu nespauskite nuorodos

2026-10-22 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-22 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie sukčių siunčiamas SMS žinutes. Jose gali būti pranešama apie neva skirtą baudą, turimą skolą ar pradėtą teisminį procesą. Tokiais pranešimais siekiama išgąsdinti žmones ir paskatinti juos skubiai atlikti nurodytus veiksmus.

Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie sukčių siunčiamas SMS žinutes. Jose gali būti pranešama apie neva skirtą baudą, turimą skolą ar pradėtą teisminį procesą. Tokiais pranešimais siekiama išgąsdinti žmones ir paskatinti juos skubiai atlikti nurodytus veiksmus.

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Paspaudę žinutėje esančią nuorodą ar suvedę savo asmens ir banko duomenis, gyventojai gali prarasti pinigus.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Įspėja gyventojus dėl siunčiamų sukčių žinučių

Pareigūnai ragina išlikti budriems, informaciją tikrinti oficialiais kanalais ir apie galimus sukčiavimo atvejus perspėti artimuosius. 

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Sukčiai siunčia SMS žinutes, kurios gali kainuoti jūsų pinigus!

Gavote žinutę apie baudą, skolą ar neva pradėtą teisminį procesą? Neskubėkite spausti nuorodų ir neveskite savo asmens ar banko duomenų.

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Sukčiai dažnai apsimeta valstybės institucijomis, siekdami išvilioti pinigus.

Būkite budrūs – tikrinkite informaciją oficialiais kanalais, įtartinas žinutes pažymėkite kaip šlamštą ir perspėkite artimuosius.

Ne spauskite, o patikrinkite. Ne pasitikėkite aklai, o saugokite savo pinigus!“ – rašoma įraše.

Štai kokias žinutes siunčia sukčiai

Kartu pareigūnai pasidalijo ir vaizdine informacija, kurioje pateikiami sukčių siunčiamų SMS žinučių pavyzdžiai, nurodomi įtartini požymiai ir patariama, kaip elgtis gavus tokius pranešimus.

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Vienoje iš žinučių gyventojai raginami skubiai sumokėti baudą, grasinant teisminiu procesu.

„SUKČIŲ SMS ŽINUTĖS.

Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ?

  • RAŠYBOS KLAIDOS TEKSTE IR NEAIŠKUS SIUNTĖJAS;
  • PATEIKTA AKTYVI NUORODA;
  • ŽINOMI ŽODŽIAI TEKSTE: „EPOLICIJA, PROTOKOLAS“.

KAIP ELGTIS?

  • IGNORUOKITE TOKIAS SMS ŽINUTES;
  • PAŽYMĖKITE SMS ŽINUTES KAIP KENKĖJIŠKĄ;
  • INFORMUOKITE APIE TOKIO POBŪDŽIO SMS ŽINUTES SAVO ARTIMUOSIUS.

Žinutės pavyzdys:

Pagal straipsnį jums išsiųstas pranešimo protokolas. Visa informacija pateikta čia: https://epolicija.vartal.info.

Skubiai sumokėkite baudą, kad būtų išvengta teisminio proceso.

ROIK: 311352385 525.12 EUR bauda. lt-bauda.com“, – parodoma vizuale.

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