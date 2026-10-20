Sukčiai iš šalies gyventojų išviliojo apie 26,5 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) informavo, kad pirmadienį gautas vyro (gim. 1962 m.) pranešimas, jog rugsėjo 14 d. apie 10.30 val. Vilniaus rajone iš jo banko sąskaitos apgaule buvo pasisavinta 2 995,95 euro.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Anot Šiaulių policijos, spalio 17 d. šiaulietis (gim. 1972 m.), norėdamas deklaruoti nupirktą automobilį, jungėsi prie netikros bendrovės „Regitra“ interneto svetainės, suvedė elektroninės bankininkystės duomenis ir neteko 1 974 eurų.
Tauragės AVPK duomenimis, rugsėjo 30 d. apie 13.08 val. Šilutės rajone, Pagrynių kaime, vyras (gim. 1971 m.), internetinėje platformoje ,,Facebook“ norėdamas įsigyti prekę, pervedė pinigus į nurodytą banko sąskaitą, tačiau minėtos prekės negavo.
Patirtas nuostolis – 6 250 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip nurodė, Telšių policija, spalio 16 d. nenustatyti asmenys, pasinaudoję tapatybę patvirtinančia programėle, iš vyro (gim. 1976 m.), gyvenančio Telšiuose, banko sąskaitos keliais pavedimais pervedė 6,3 tūkst. eurų į nežinomas banko sąskaitas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninių duomenų perėmimo ir panaudojimo.
Panevėžio AVPK duomenimis, spalio 17 d. apie 11 val. Panevėžyje vyras (gim. 1976 m.) jungėsi prie galimai netikro internetinio puslapio, suvedė prisijungimo duomenis ir nuo jo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai.
Turtinė žala – 4 999 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Policijos taip pat pranešė, kad spalio 15 d. 12.19 val. Telšiuose moteris (gim. 1996 m.), gavusi SMS žinutę apie praleistą baudos už greičio viršijimą sumokėjimo terminą, paspaudė joje pateiktą nuorodą. Po to iš jos banko sąskaitos per du kartus nuskaičiuota 3 955,28 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
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