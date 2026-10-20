Užfiksuotas šiurpus išpuolis Klaipėdoje – sužvėrėję jaunuoliai puolė mušti vairuotoją

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko pirmadienį, apie 14.30 val., Taikos prospekte, keleiviniame autobuse.
Du jaunuoliai įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams, pripurškė gesintuvo miltelių, apgadino autobuso duris bei, kilus konfliktui, bei sužalojo vairuotoją (gim. 1964 m.).
Įtariamasis (gim. 2010 m.) uždarytas į areštinę.
Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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