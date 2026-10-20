Viena klaida gali brangiai kainuoti: sukčiai taikosi į „Sodros“ klientus

Apie tokius skambučius „Sodrai“ pranešė klientai. Gyventojai informavo, kad jiems skambino rusiškai kalbantis asmuo ir teigė, jog neva turi pristatyti laišką iš „Sodros“. Sukčius prisistatė „Omniva“ kurjeriu ir prašė padiktuoti asmens kodą bei kitus asmens duomenis.
Gyventojai išliko budrūs – neatskleidė savo duomenų ir patys kreipėsi į „Sodrą“ pasitikrinti informacijos.
Sukčiai gali prisistatyti ir kitų kurjerių tarnybų atstovais, todėl gyventojai raginami atsargiai vertinti panašius skambučius.
„Sodra“ dokumentus ir kitą korespondenciją gyventojams siunčia tik per Lietuvos paštą arba jo subrangovą – įmonę „Samus“. Tai būna registruotieji laiškai, kuriuos pristato laiškininkai. Įprastai, laiškininkas prašo gyventojo pasirašyti ir taip patvirtinti, jog laiškas jam buvo pristatytas.
Jeigu laiškininkas prašo pateikti asmens kodą, prisijungimus prie banko ar asmeninių paskyrų, kitus asmens duomenis – informacija nereikėtų dalintis, o apie tokius atvejus informuoti „Sodrą“ ir tą įstaigą, kurios kurjeriu prisistato įtartinas asmuo.
Kaip apsisaugoti?
Neatskleiskite nepažįstamiems asmenims savo asmens kodo, banko sąskaitos ar kitų asmens duomenų.
Neatskleiskite prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų, slaptažodžių ar PIN kodų ir netvirtinkite operacijų, kurių patys neinicijavote.
Nepasikliaukite vien skambinančiojo pateikta informacija. Jei kyla abejonių, nutraukite pokalbį ir patys susisiekite su „Sodra“ ar ta įstaiga, kurios kurjeriu prisistato įtartinas asmuo.
Apie įtartinus skambučius tai pat informuokite policiją.
„Sodra“ ragina gyventojus išlikti budriems ir visuomet pasitikrinti įtartiną informaciją. Apie bandymus sukčiauti prisidengiant „Sodros“ vardu kviečiama pranešti elektroniniu paštu [email protected] arba bendruoju informacijos telefonu +370 5 250 0883.
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