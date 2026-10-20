Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija skubiai perspėja gyventojus: būtinai pasidalinkite su artimaisiais

2026-10-20 10:36 / šaltinis: Rinkos aikštė
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 10:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kėdainiuose buvo užfiksuotas sukčiavimo atvejis – apgavikams pavyko apmulkinti garbaus amžiaus moterį ir išvilioti iš jos nemažą pinigų sumą. Policija aiškinosi įvykio aplinkybes ir kviečia gyventojus nepasikliauti nepažįstamaisiais.

Ford Transit Custom automobiliai

Kėdainiuose buvo užfiksuotas sukčiavimo atvejis – apgavikams pavyko apmulkinti garbaus amžiaus moterį ir išvilioti iš jos nemažą pinigų sumą. Policija aiškinosi įvykio aplinkybes ir kviečia gyventojus nepasikliauti nepažįstamaisiais.

REKLAMA
0

Kėdainiuose į sukčių pinkles pakliuvo 79-erių metų moteris. Pasinaudoję jos patiklumu, apgavikai išviliojo net 1 940 eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sukčiai – vis įžūlesni

Kaip kiek anksčiau sakė policijos atstovė spaudai, „tokie atvejai itin skaudūs – sukčiai ne tik pasisavina žmonių pinigus, bet ir sugriauna jų pasitikėjimą aplinka. Labai dažnai nusikaltėliai taikosi į vienišus, vyresnio amžiaus žmones, žinodami, kad šie gali lengviau patikėti melaginga istorija.“

REKLAMA
REKLAMA

Policija primena: jokiais atvejais nereikia skubėti perduoti pinigų nepažįstamiems asmenims, neatskleisti savo asmeninių ar bankinių duomenų telefonu, net jei skambinantysis prisistato pareigūnu ar artimuoju.

REKLAMA

Ragina kalbėtis su artimaisiais

Pareigūnai kviečia gyventojus nebūti abejingais ir aptarti šias grėsmes su vyresnio amžiaus artimaisiais. Sukčiai dažnai apsimeta pareigūnais, gydytojais ar net banko darbuotojais – o jų pasakojimai skamba įtikinamai.

„Tik bendruomenės sąmoningumas ir tarpusavio rūpestis gali padėti apsaugoti mūsų senjorus nuo tokių nusikaltimų“, – pabrėžė policija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų