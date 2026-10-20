Policija skubiai perspėja gyventojus: būtinai pasidalinkite su artimaisiais

Kėdainiuose į sukčių pinkles pakliuvo 79-erių metų moteris. Pasinaudoję jos patiklumu, apgavikai išviliojo net 1 940 eurų.
Sukčiai – vis įžūlesni
Kaip kiek anksčiau sakė policijos atstovė spaudai, „tokie atvejai itin skaudūs – sukčiai ne tik pasisavina žmonių pinigus, bet ir sugriauna jų pasitikėjimą aplinka. Labai dažnai nusikaltėliai taikosi į vienišus, vyresnio amžiaus žmones, žinodami, kad šie gali lengviau patikėti melaginga istorija.“
Policija primena: jokiais atvejais nereikia skubėti perduoti pinigų nepažįstamiems asmenims, neatskleisti savo asmeninių ar bankinių duomenų telefonu, net jei skambinantysis prisistato pareigūnu ar artimuoju.
Ragina kalbėtis su artimaisiais
Pareigūnai kviečia gyventojus nebūti abejingais ir aptarti šias grėsmes su vyresnio amžiaus artimaisiais. Sukčiai dažnai apsimeta pareigūnais, gydytojais ar net banko darbuotojais – o jų pasakojimai skamba įtikinamai.
„Tik bendruomenės sąmoningumas ir tarpusavio rūpestis gali padėti apsaugoti mūsų senjorus nuo tokių nusikaltimų“, – pabrėžė policija.
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