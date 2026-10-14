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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią nuorodą šiukštu jos neatidarykite

2026-10-14 12:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-14 12:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia apie dar vieną sukčiavimo atvejį, kai vyras, paspaudęs SMS žinutėje gautą nuorodą, prarado daugiau nei 1000 eurų. Gyventojas sulaukė pranešimo apie neva paskirtą baudą, tačiau paspaudęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs prašomus duomenis neteko savo pinigų. Pareigūnai įspėja, kad sukčiai dažnai apsimeta policijos, bankų ar kitų institucijų atstovais.

Klaipėdos apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ skelbia apie dar vieną sukčiavimo atvejį, kai vyras, paspaudęs SMS žinutėje gautą nuorodą, prarado daugiau nei 1000 eurų. Gyventojas sulaukė pranešimo apie neva paskirtą baudą, tačiau paspaudęs atsiųstą nuorodą ir suvedęs prašomus duomenis neteko savo pinigų. Pareigūnai įspėja, kad sukčiai dažnai apsimeta policijos, bankų ar kitų institucijų atstovais.

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Tokiose žinutėse paprastai siekiama sukelti skubos jausmą ir paskatinti žmogų nepatikrinus informacijos atlikti nurodytus veiksmus.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčiai nesnaudžia: parodė, kaip apgaudinėjami lietuviai

Ragina nespausti sukčių siunčiamų nuorodų

Policija primena, kaip atpažinti galimą sukčiavimą ir apsaugoti savo asmeninius bei banko duomenis.

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„Neleiskite sukčiams ištuštinti jūsų sąskaitos!

Klaipėdoje užfiksuotas dar vienas sukčiavimo atvejis – vyras, gavęs SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis ir akimirksniu prarado daugiau nei 1000 eurų.

Sukčiai meistriškai apsimeta policija, bankais ar kitomis institucijomis. Jų tikslas – sukurti skubos jausmą, kad išsigandę prarastumėte budrumą.

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Kaip apsisaugoti?

  • Niekada nespauskite nuorodų SMS žinutėse ar el. laiškuose, ypač jei pranešama apie baudas, siuntas ar blokuojamas sąskaitas;
  • Tikrinkite informaciją patys: junkitės tiesiogiai per oficialius institucijų puslapius, o ne per gautas nuorodas;
  • Saugokite savo duomenis: jokia oficiali tarnyba niekada neprašys jūsų Smart-ID kodų, prisijungimo duomenų ar banko kortelės numerio.

Pastebėjote kažką įtartino? Praneškite policijai telefonu 112 arba per platformą epolicija.lt.

Pasidalinkite šia žinute su artimaisiais – saugokime vieni kitus!“ – rašoma įraše.

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