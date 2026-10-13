Iš Lietuvos muitinės – skubi žinia gyventojams: būtinai pasidalinkite ir su kitais

Pasak muitinės, vienu iš žinomų atvejų gyventojas už tariamą EORI kodo suteikimą sumokėjo 149 eurus, tačiau jo negavo.
Muitinė įspėja apie sukčius: už nemokamą EORI kodą gyventojas sumokėjo 149 eurus
Muitinės žiniomis, paslaugos ieškojęs asmuo interneto paieškos sistemoje rado svetainę, kurioje su Lietuvos muitine siejama atributika galėjo sudaryti įspūdį, kad paslauga yra oficiali.
„EORI kodo suteikimas yra nemokama administracinė paslauga, kurią gali suteikti tik muitinė. Tarpininkavimo paslaugą teikiantys asmenys turi turėti įgaliojimą atstovauti asmenį arba įmonę. Todėl gyventojai ir verslo atstovai, susidūrę su pasiūlymais už atlygį „padėti“ gauti EORI kodą, turėtų atidžiai įvertinti tokių paslaugų teikėjus, jų patikimumą ir sąlygas“, – pranešime pažymėjo Lietuvos muitinė.
Pasak jos, EORI kodą Lietuvos muitinė suteikia nemokamai. Norint jį gauti, reikia užsiregistruoti Bendro naudotojų valdymo portale, patvirtinti savo tapatybę bei per Muitinės leidimų sistemą (MLS) pateikti prašymą registruoti asmenį Muitinės prievolininkų registre.
EORI (Ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo) kodas yra unikalus identifikavimo numeris, naudojamas atliekant muitinės formalumus Europos Sąjungoje.
Jis reikalingas asmenims ir įmonėms, vykdantiems importo, eksporto ar tranzito procedūras, teikiantiems prašymus muitinės leidimams gauti ar atliekantiems kitus muitinės formalumus.
Vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja visoje Europos Sąjungoje.
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