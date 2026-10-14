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TV3 naujienos > Verslas

Pasitikrinkite: kokia kompensacija jums priklauso už būsto šildymą

2026-10-14 08:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 08:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prasidėjus naujajam šildymo sezonui ir įsivyraujant rudeniškiems orams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad pasitikrinti, ar žmogui priklauso būsto šildymo kompensacija, galima specialiai tam skirtoje skaičiuoklėje, o dėl jos kreiptis – viso šildymo sezono metu. Svarbu ir tai, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru.

Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (8)

Prasidėjus naujajam šildymo sezonui ir įsivyraujant rudeniškiems orams, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad pasitikrinti, ar žmogui priklauso būsto šildymo kompensacija, galima specialiai tam skirtoje skaičiuoklėje, o dėl jos kreiptis – viso šildymo sezono metu. Svarbu ir tai, kad kompensacija gali būti skiriama ne tik gyventojams, kurių būstai šildomi centralizuotai, bet ir tiems, kurie šildosi elektra, dujomis, malkomis ar kitu kuru.

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„Artėjantis šildymo sezonas daliai gyventojų gali tapti nemenku finansiniu iššūkiu. Todėl svarbu, kad kiekvienas žmogus žinotų – jeigu išlaidos būsto šildymui tampa per didele našta, valstybė gali padėti. Kompensacijoms numatėme reikalingas lėšas, įvertinę ir galimą šilumos kainų augimą. Kviečiu gyventojus nelaukti pirmųjų didelių sąskaitų, jau dabar pasitikrinti, ar jiems priklauso kompensacija, ir dėl jos kreiptis.

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Primenu, kad kompensacija gali būti skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu būdu šildomas būstas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.

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Ar galite gauti kompensaciją, preliminariai įvertinti galite pasinaudoję būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Gyventojams, norintiems gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją, nereikia teikti prašymo kiekvieną mėnesį – pakanka pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui, primena SADM.

Per 2025-2026 m. šildymo sezoną vidutiniškai per mėnesį kompensaciją už šildymą gavo apie 165 tūkst. žmonių. Tai yra 2 proc. daugiau, lyginant su 2024-2025 m. šildymo sezonu, kai vidutiniškai per mėnesį kompensaciją už šildymą gavo apie 161,2 tūkst. asmenų.

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Išlaidos kompensacijoms teikti 2025-2026 m. šildymo sezoną sudarė apie 69 mln. eurų.

Prognozuojama, kad 2026-2027 m. šildymo sezoną kompensacijų gavėjų skaičius sudarys apie 171 tūkst. gyventojų, o išlaidos – apie 94 mln. eurų (jei šilumos kaina augs apie 20-30 proc.).

Kaip apskaičiuojama kompensacija?

Skiriant būsto šildymo išlaidų kompensaciją veikia universalus principas – nepriklausomai nuo šilumos kainų augimo, nepasiturinčių gyventojų išlaidos už būsto šildymą negali viršyti dešimtadalio jų pajamų.

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Būsto šildymo išlaidų kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (elektra, dujomis, malkomis ir pan.).

Skiriant kompensacijas, vertinamas asmens ar šeimos nuosavybės teise turimas turtas, gaunamos pajamos bei išlaidų dalis, skiriama apmokėti už būsto šildymą ir vandenį.

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Kompensacijas gali gauti ir įsiskolinę už šildymą bei vandenį žmonės, tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo, jeigu teismas nėra priteisęs apmokėti skolą.

Apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, iš gaunamų pajamų „į rankas“ per mėnesį šeimai atimamas valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis, padaugintas iš šeimos narių skaičiaus – po 2 VRP dydžius kiekvienam šeimos nariui (2026 m. – 466 eurai), o iš vieno gyvenančio asmens gaunamų pajamų per mėnesį atimama 3 VRP dydžiai (2026 m. – 699 eurai).

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Apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas, į gaunamas pajamas neįskaičiuojama išmoka vaikui (vaiko pinigai), dalis su darbo santykiais susijusių pajamų (įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos vykdymo pažymą), nedarbo socialinio draudimo išmokos, dalinio darbo išmokos, išeitinės išmokos, ilgalaikio darbo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 proc.). Tai reiškia, kad kompensacija apskaičiuojama žmonėms palankesnėmis sąlygomis – nuo mažesnės gaunamų pajamų sumos.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Namų šildymas

Kur kreiptis?

Dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo galima kreiptis elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę.

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2026-10-14 08:29
Kodėl čia nerašo apie santaupas ar kitą turtą.Nes taip pat kriterijai.
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kam reikia meluot ?
kam reikia meluot ?
2026-10-14 09:58
ne visiems su mazomis pajamomis mokama kompensacija.Kodel valdzia meluoja Kad atsiskaityt pries briuseli ?
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