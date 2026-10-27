Nauja sukčių afera Lietuvoje prigauna net pačius sumaniausius: skubiai įspėja visus

Iš pirmo žvilgsnio tokie įrašai gali atrodyti patikimi: juose naudojama prekybos tinklo atributika, žadami vertingi prizai, kartais minimos panašios dovanos ar laimėjimai, kurie iš tiesų yra paskelbti organizuojamuose žaidimuose. Tačiau įmonė pabrėžia, kad šios akcijos nėra susijusios su prekybos tinklu.
„Sukčiai tampa išradingesni ir stengiasi atkartoti žinomų prekės ženklų komunikaciją ar vykdomas kampanijas. Šį mėnesį pradėjome švęsti savo 35 gimtadienį, programėlėje pirkėjai gali laimėti nemažai prizų, tad ši informacija tapo ir sukčių taikiniu. Pirkėjus raginame visuomet įsitikinti informacijos šaltiniu ir nespausti įtartinų nuorodų.
Oficialūs mūsų konkursai ir žaidimai skelbiami tik mūsų interneto svetainėje www.iki.lt, „Iki“ mobiliojoje programėlėje bei oficialiuose socialinių tinklų kanaluose. Niekada neprašome pateikti banko kortelės duomenų ar atlikti mokėjimo tam, kad būtų galima atsiimti prizą“, – sako prekybos tinklo komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Kaip veikia ši sukčiavimo schema?
Dažniausiai socialiniuose tinkluose sukuriamos netikros paskyros, kurios skelbia tariamus konkursus, apklausas ar prizų dalybas. Norint dalyvauti ar atsiimti neva laimėtą prizą, gyventojai raginami paspausti pateiktą nuorodą ar užpildyti apklausą.
Paspaudus nuorodą vartotojai nukreipiami į sukčių sukurtas svetaines, kurios gali būti labai panašios į oficialius puslapius arba naudoti įmonės logotipą. Jose prašoma pateikti asmeninius duomenis, prisijungimo informaciją, banko kortelės duomenis arba patvirtinti tariamą mokėjimą už prizo pristatymą.
Kaip atpažinti apgaulę?
Prekybos tinklas primena keletą svarbiausių taisyklių, kurios gali padėti išvengti sukčių pinklių:
- Visada patikrinkite, ar konkursą skelbia oficiali paskyra, interneto svetainė arba mobilioji programėlė.
- Įtariai vertinkite pasiūlymus, kurie žada itin vertingus prizus užpildžius apklausą ar skelbia, kad laimės visi dalyviai.
- Nespauskite įtartinų nuorodų ir neveskite asmeninių ar bankinių duomenų nepatikimuose puslapiuose.
- Atminkite, kad parduotuvių tinklas niekada neprašo banko kortelės duomenų tam, kad būtų galima atsiimti prizą ar sumokėti už jo pristatymą.
Ką daryti, jei jau tapote sukčių auka?
Jeigu gyventojai paspaudė įtartiną nuorodą ir suvedė prisijungimo ar mokėjimo duomenis, rekomenduojama nedelsiant pakeisti naudojamus slaptažodžius. Jei buvo pateikta banko kortelės ar sąskaitos informacija, reikėtų kuo greičiau susisiekti su savo banku.
Taip pat svarbu apie incidentą nedelsiant pranešti policijai.
„Siekiame kuo greičiau reaguoti į pastebėtus piktnaudžiavimo atvejus ir imamės veiksmų dėl netikrų paskyrų bei klaidinančio turinio šalinimo. Vis dėlto svarbiausia apsauga išlieka pačių gyventojų budrumas. Kilus bent menkiausiai abejonei dėl konkurso autentiškumo, rekomenduojame informaciją pasitikrinti oficialiuose mūsų kanaluose“, – pabrėžia G. Kitovė.
Parduotuvių tinklas dar kartą primena, kad visa oficiali informacija apie organizuojamus žaidimus, konkursus ir jų laimėtojus skelbiama tik prekybos tinklo interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje bei oficialiose „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose. Gyventojai raginami išlikti budrūs ir jokiu būdu neatskleisti savo asmeninių ar finansinių duomenų nepatikimiems šaltiniams.
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