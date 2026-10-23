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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Masiškai plinta įžūli sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

2026-10-23 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 12:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tauragės apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius, kurie kuria fiktyvias interneto svetaines. Jos imituoja oficialius „Regitros“ ir „E. sveikatos“ puslapius, todėl gali būti sunku atskirti tikras svetaines nuo apgaulingų. Policijos teigimu, sukčių puslapiai gali būti rodomi net tarp pirmųjų „Google“ paieškos rezultatų.

Tauragės apskrities policija socialiniame tinkle „Facebook“ įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius, kurie kuria fiktyvias interneto svetaines. Jos imituoja oficialius „Regitros“ ir „E. sveikatos“ puslapius, todėl gali būti sunku atskirti tikras svetaines nuo apgaulingų. Policijos teigimu, sukčių puslapiai gali būti rodomi net tarp pirmųjų „Google“ paieškos rezultatų.

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Gyventojams bandant prie jų prisijungti per elektroninę bankininkystę, nusikaltėliai gali išvilioti prisijungimo duomenis ir pasisavinti pinigus.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sukčių siunčiamos žinutės

Įspėja dėl sukčių kuriamų fiktyvių interneto svetainių

Pareigūnai ragina atidžiai tikrinti interneto svetainių adresus ir dalijasi patarimais, kaip apsisaugoti nuo tokių sukčių.

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Gyventojai įspėjami apie suaktyvėjusius sukčius, kurie kuria fiktyvias interneto svetaines, imituojančias oficialius „Regitros“ ir „E. sveikatos“ puslapius.

Kaip veikia sukčiai?

Į „Google“ paiešką įvedus žodžius „Regitra“ arba „e. sveikata“, tarp pirmųjų paieškos rezultatų gali būti rodomos sukčių sukurtos svetainės, kurios atrodo beveik identiškai kaip oficialūs puslapiai.

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Gyventojams bandant prisijungti prie tokių svetainių per elektroninę bankininkystę, sukčiai gali išvilioti prisijungimo duomenis, inicijuoti neteisėtas finansines operacijas ir pasisavinti pinigus.

Kaip apsisaugoti?

„Regitra“ – naršyklės adreso laukelyje tiesiogiai įveskite www.regitra.lt

„E. sveikata“ – naršyklės adreso laukelyje tiesiogiai įveskite www.esveikata.lt

Atidžiai tikrinkite interneto svetainių adresus – net viena pakeista raidė gali reikšti, kad patekote į sukčių puslapį.

Būkite budrūs ir pasidalinkite šia informacija su artimaisiais, draugais bei kolegomis. Jūsų perspėjimas gali padėti apsaugoti kitus nuo finansinių nuostolių!“ – rašoma įraše.

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