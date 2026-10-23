Masiškai plinta įžūli sukčių afera Lietuvoje: ragina neapsigauti

Gyventojams bandant prie jų prisijungti per elektroninę bankininkystę, nusikaltėliai gali išvilioti prisijungimo duomenis ir pasisavinti pinigus.
Įspėja dėl sukčių kuriamų fiktyvių interneto svetainių
Pareigūnai ragina atidžiai tikrinti interneto svetainių adresus ir dalijasi patarimais, kaip apsisaugoti nuo tokių sukčių.
„Gyventojai įspėjami apie suaktyvėjusius sukčius, kurie kuria fiktyvias interneto svetaines, imituojančias oficialius „Regitros“ ir „E. sveikatos“ puslapius.
Kaip veikia sukčiai?
Į „Google“ paiešką įvedus žodžius „Regitra“ arba „e. sveikata“, tarp pirmųjų paieškos rezultatų gali būti rodomos sukčių sukurtos svetainės, kurios atrodo beveik identiškai kaip oficialūs puslapiai.
Gyventojams bandant prisijungti prie tokių svetainių per elektroninę bankininkystę, sukčiai gali išvilioti prisijungimo duomenis, inicijuoti neteisėtas finansines operacijas ir pasisavinti pinigus.
Kaip apsisaugoti?
„Regitra“ – naršyklės adreso laukelyje tiesiogiai įveskite www.regitra.lt
„E. sveikata“ – naršyklės adreso laukelyje tiesiogiai įveskite www.esveikata.lt
Atidžiai tikrinkite interneto svetainių adresus – net viena pakeista raidė gali reikšti, kad patekote į sukčių puslapį.
Būkite budrūs ir pasidalinkite šia informacija su artimaisiais, draugais bei kolegomis. Jūsų perspėjimas gali padėti apsaugoti kitus nuo finansinių nuostolių!“ – rašoma įraše.
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