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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš gyventojų išviliojo daugiau kaip 124,5 tūkst. eurų

2026-10-23 08:45 / šaltinis: ELTA
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2026-10-23 08:45
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Policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimus – du dėl sukčiavimo ir vieną dėl vagystės. Per juos gyventojai neteko daugiau kaip 124,5 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas. 

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Policija pradėjo tris ikiteisminius tyrimus – du dėl sukčiavimo ir vieną dėl vagystės. Per juos gyventojai neteko daugiau kaip 124,5 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas. 

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Skelbiama, kad ketvirtadienį į Marijampolės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi vyras (gim. 1974 m.), kuris pareiškė, kad spalio 14 d. apie 15.20 val. į mobilųjį telefoną gavo SMS žinutę apie neva nesumokėtą baudą – aktyvavus nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, nepažįstami asmenys nuo jo banko sąskaitos pasisavino 11 129 eurus. 

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Į policiją taip pat kreipėsi moteris (gim. 1939 m.), kuri pranešė, kad ketvirtadienį apie 11 val. Kaune esančioje P. Plechavičiaus gatvėje jai būnant namuose paskambino nepažįstamas asmuo, kuris prisistatė butų tarnybos darbuotoju ir teigė, jog ji už mokesčius atsiskaitė netikrais pinigais, todėl į jos namus atvyks asmuo bei nufotografuos turimus pinigus. Tą pačią dieną 11.07 val. į jos butą atvyko nepažįstamas vyras, kuris pagrobė ant stalo sudėtus 13,5 tūkst. eurų. 

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Tuo metu į Klaipėdos policiją kreipėsi vyras (gim. 1969 m.), kuris pareiškė, kad 2024 m. pabaigoje internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo telefonu ir per „Telegram“ programėlę susisiekė nepažįstami rusakalbiai asmenys, įtikinę jį investuoti į internetinę investavimo platformą. 

Taip apgaulės būdu iš vyro buvo išviliota 100 tūkst. eurų. 

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