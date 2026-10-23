„Mano siaubo parko patirtis prasidėjo į jį dar net neatvykus“: Karolina įspėja visus

Pradėkime nuo to, kad su draugais susiplanavome sekmadienį važiuoti į „Deadtown“ siaubo parką netoli Kauno. Planavome į jį vykti jau antrus metus iš eilės, tad užsakiau visai kompanijai bilietus.
Na, ir ką jūs galvojate? Vakar 17.58 val. sulaukiu laiško – siaubo parkas atsiuntė pranešimą apie patirtą sukčių ataką ir raginimą kuo greičiau užsiblokuoti banko korteles.
Banko kortelės blokuoti nepakako – teko užblokuoti ir sąskaitą
Turbūt taip ir būčiau padariusi, jeigu mano interneto bankas būtų leidęs pačiai užsisakyti naują kortelę. Deja, kadangi šios paslaugos atlikti nepavyko, teko skambinti banko konsultantams.
Didžiausioje įtampoje pralaukusi maždaug 20 minučių skambančio muzikinio fono iki kol atsiliepė konsultantė, sužinojau, kad ši ataka tokia rimta, kad tenka užblokuoti visą banko sąskaitą. Paklausiau, ką man dabar daryti, kai visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje, įšaldyti?
Ji man atsakė – registruokitės vizitui į banko filialą, ten jums bus sukurta nauja sąskaita, o taip pat bus perkelti pinigai.
Tai visa laimė, kad per tokį lemtingą atsitiktinumą aš užsiblokavau savo banko sąskaitą. Aišku, yra nepatogumų, nes, žinoma, joks bankas sekančią dieną tavęs nepriims ir nepadės atkurti sąskaitos, o savaitgalį teks galvoti, iš kur paimti grynųjų pinigų, bet bent jau turimi pinigai nenukentėjo.
Kelia klausimą, kiek yra nežinančių apie poreikį blokuoti sąskaitą
Bet po to pati sau pagalvojau, o tai kiek dar tuomet yra tokių apie poreikį blokuoti banko sąskaitą nežinančių lankytojų?
Ar siaubo parkas bent kalbėjosi su bankais, kokie sekantys lankytojų žingsniai turi sekti po kibernetinės atakos? Ar jie bent pasidomėjo, kad banko kortelės užblokavimo nepakanka?
Ir žinote, aš čia taip pagalvojau. O kas būtų atsakęs, jeigu mano ar kažkieno kito pinigai iš neužblokuotos sąskaitos būtų dingę?
Kas tada būtų atsakęs už tokį milžinišką lankytojų patirtą nuostolį, kai dėl noro smagiai papramogauti dingsta tūkstančiai eurų? Turbūt tikrai ne siaubo parkas.
Ar įsigyti bilietai galioja – nėra aišku
Kitas dalykas, laiške nė vienu žodžiu nebuvo užsiminta apie tai, ar įsigyti bilietai į parką galioja. Iš kur man dabar žinoti, ar po viso šito bereikalingo patirto streso bent jau galėsime apsilankyti?
Komunikacijos siaubo parkui akivaizdžiai pritrūko, nes tokios informacijos neradau nei laiške, nei jų „Facebook“ paskyroje.
Aišku, kiti dabar bandys į mane mesti akmenį, kad va, žiūrėk, bent jau pranešė apie ataką, nes kiti nepraneštų. Palaukite, bet juk kiekviena save gerbianti įstaiga privalo pranešti apie tokį nutikimą.
Kai nutekėjo Registrų centro duomenys – kiekvienas gavo galimybę prisijungti prie sistemos ir pasitikrinti, kokie duomenys buvo nutekinti. Tad kitos institucijos, net ir tokie siaubo parkai, tai taip pat privalo padaryti.
Iš tiesų pikta, be galo pikta, kad taip nutiko. Tikiuosi, kad po tokio atvejo siaubo parkas bent jau įsidiegs papildomas saugumo programas, kad ateityje tokie atvejai nepasikartotų.
O kitiems lankytojams linkiu susisiekti su savo bankais – pasižiūrėkite, ar ir jums nereikės dar papildomai užsiblokuoti savo banko sąskaitos.
Teksto autorė: skaitytoja Karolina
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