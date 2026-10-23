Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

„Mano siaubo parko patirtis prasidėjo į jį dar net neatvykus“: Karolina įspėja visus

2026-10-23 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Mano siaubo parko patirtis prasidėjo į jį dar net neatvykus“, – naujienų portalui tv3.lt rašė laišką atsiuntusi Karolina.

„Mano siaubo parko patirtis prasidėjo į jį dar net neatvykus“: Karolina įspėja visus (nuotr. Deadtown, 123rf.com, BNS)
GALERIJA (29)

„Mano siaubo parko patirtis prasidėjo į jį dar net neatvykus“, – naujienų portalui tv3.lt rašė laišką atsiuntusi Karolina.

REKLAMA
1

Pradėkime nuo to, kad su draugais susiplanavome sekmadienį važiuoti į „Deadtown“ siaubo parką netoli Kauno. Planavome į jį vykti jau antrus metus iš eilės, tad užsakiau visai kompanijai bilietus.

Na, ir ką jūs galvojate? Vakar 17.58 val. sulaukiu laiško – siaubo parkas atsiuntė pranešimą apie patirtą sukčių ataką ir raginimą kuo greičiau užsiblokuoti banko korteles.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Siaubo parkas „DeadTown“

Banko kortelės blokuoti nepakako – teko užblokuoti ir sąskaitą

Turbūt taip ir būčiau padariusi, jeigu mano interneto bankas būtų leidęs pačiai užsisakyti naują kortelę. Deja, kadangi šios paslaugos atlikti nepavyko, teko skambinti banko konsultantams.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausioje įtampoje pralaukusi maždaug 20 minučių skambančio muzikinio fono iki kol atsiliepė konsultantė, sužinojau, kad ši ataka tokia rimta, kad tenka užblokuoti visą banko sąskaitą. Paklausiau, ką man dabar daryti, kai visi pinigai, kurie buvo sąskaitoje, įšaldyti?

REKLAMA

Ji man atsakė – registruokitės vizitui į banko filialą, ten jums bus sukurta nauja sąskaita, o taip pat bus perkelti pinigai.

Tai visa laimė, kad per tokį lemtingą atsitiktinumą aš užsiblokavau savo banko sąskaitą. Aišku, yra nepatogumų, nes, žinoma, joks bankas sekančią dieną tavęs nepriims ir nepadės atkurti sąskaitos, o savaitgalį teks galvoti, iš kur paimti grynųjų pinigų, bet bent jau turimi pinigai nenukentėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Kelia klausimą, kiek yra nežinančių apie poreikį blokuoti sąskaitą

Bet po to pati sau pagalvojau, o tai kiek dar tuomet yra tokių apie poreikį blokuoti banko sąskaitą nežinančių lankytojų?

Ar siaubo parkas bent kalbėjosi su bankais, kokie sekantys lankytojų žingsniai turi sekti po kibernetinės atakos? Ar jie bent pasidomėjo, kad banko kortelės užblokavimo nepakanka?

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir žinote, aš čia taip pagalvojau. O kas būtų atsakęs, jeigu mano ar kažkieno kito pinigai iš neužblokuotos sąskaitos būtų dingę?

Kas tada būtų atsakęs už tokį milžinišką lankytojų patirtą nuostolį, kai dėl noro smagiai papramogauti dingsta tūkstančiai eurų? Turbūt tikrai ne siaubo parkas.

Ar įsigyti bilietai galioja – nėra aišku

Kitas dalykas, laiške nė vienu žodžiu nebuvo užsiminta apie tai, ar įsigyti bilietai į parką galioja. Iš kur man dabar žinoti, ar po viso šito bereikalingo patirto streso bent jau galėsime apsilankyti?

REKLAMA

Komunikacijos siaubo parkui akivaizdžiai pritrūko, nes tokios informacijos neradau nei laiške, nei jų „Facebook“ paskyroje.

Aišku, kiti dabar bandys į mane mesti akmenį, kad va, žiūrėk, bent jau pranešė apie ataką, nes kiti nepraneštų. Palaukite, bet juk kiekviena save gerbianti įstaiga privalo pranešti apie tokį nutikimą.

Kai nutekėjo Registrų centro duomenys – kiekvienas gavo galimybę prisijungti prie sistemos ir pasitikrinti, kokie duomenys buvo nutekinti. Tad kitos institucijos, net ir tokie siaubo parkai, tai taip pat privalo padaryti.

REKLAMA

Iš tiesų pikta, be galo pikta, kad taip nutiko. Tikiuosi, kad po tokio atvejo siaubo parkas bent jau įsidiegs papildomas saugumo programas, kad ateityje tokie atvejai nepasikartotų.

O kitiems lankytojams linkiu susisiekti su savo bankais – pasižiūrėkite, ar ir jums nereikės dar papildomai užsiblokuoti savo banko sąskaitos.

Teksto autorė: skaitytoja Karolina

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų