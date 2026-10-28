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„Swedbank“ – masiniai atleidimai: Baltijos šalyse darbo neteks apie 100 žmonių

2026-10-28 08:44 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 08:44
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Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ atleidžia apie 500 darbuotojų, iš jų apie 100 – Baltijos šalyse, Estijos visuomeniniam transliuotojui ERR pranešė „Swedbank“ banko Estijoje valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Olavi Leppas.

„Swedbank“ (BNS nuotr.)

Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ atleidžia apie 500 darbuotojų, iš jų apie 100 – Baltijos šalyse, Estijos visuomeniniam transliuotojui ERR pranešė „Swedbank“ banko Estijoje valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Olavi Leppas.

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Bankas teigia, kad dirbtinis intelektas (DI) ateityje gali lemti dar daugiau atleidimų.

„Žinoma, šio proceso metu esamiems darbuotojams siūlome galimybę keisti darbo profilį, tačiau tokia galimybė tinka ne visiems, todėl, deja, tenka ir atleisti“, – sakė O. Leppas.

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„Swedbank“ vadovas Estijoje: grupėje, įskaitant Baltijos šalis, atleidžiama 500 darbuotojų

Anot jo, Baltijos šalyse „Swedbank“ dirba daugiau nei 6 tūkst. žmonių, o atleidimai palies apie 100 iš jų. Jis pažymėjo, kad visoje grupėje atleidžiamų darbuotojų skaičius sieks beveik 500.

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O. Leppas paaiškino, kad darbuotojų skaičiaus mažinimas susijęs su bendra darbo reorganizacija bei investicijomis į plėtrą. Prieš kelerius metus, kai bankas išgyveno itin didelio pelningumo laikotarpį, buvo nuspręsta padidinti investicijas į informacinių technologijų plėtrą ir įvairius su duomenų modeliavimu susijusius projektus.

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„Šiandien, kai pelningumas grįžo į įprastą lygį, mums nebereikia tiek daug darbuotojų“, – nurodė O. Leppas. Jis pridūrė, kad nėra prasmės išlaikyti tokio paties darbuotojų skaičiaus, jei šiuo metu nevyksta didelio masto plėtros darbai.

O. Leppas teigė, kad bet kuriuo atveju ateityje tikrai atsiras darbo vietų, kurioms reikės mažiau darbuotojų. „Tuomet nuo pačios įmonės pardavimų ir strategijos priklausys, ką ji darys toliau: ar mažins darbuotojų skaičių, ar bandys didinti verslo apimtis pasitelkdama esamą darbo jėgą“, – teigė jis.

Jis pridūrė, kad šiuo metu neaišku, ar dirbtinį intelektą kuriančios įmonės pateisins investuotojų lūkesčius dėl pelningumo. „Pagrindinis klausimas yra toks: kai jos taps pelningos, t. y. pradės imti tinkamą kainą už savo paslaugas, kiek tada kainuos programinės įrangos licencijos ir žetonai, už kuriuos mes mokėsime dirbtinio intelekto įmonėms?“

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