Klaipėdos „Akropolyje“ – kruvinas incidentas: kraujas ant sienų, dirbo kriminalistai

Į įvykio vietą atskubėjo policijos pareigūnai ir kriminalistai, o prekybos centro lankytojai galėjo matyti kraujo žymes tiek pastato išorėje, tiek viduje.
Kaip informavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė, pranešimas apie incidentą gautas 15.38 val.
Prie prekybos centro galimai peiliu buvo sužalotas 1961 metais gimęs vyras.
Policija sulaikė vyrą, jam nustatytas 2,1 promilės girtumas.
Informacijos apie pateiktus įtarimus šiam momentui dar nėra. Nukentėjusysis perduotas medikams.
Incidento metu policija uždarė centrinį įėjimą į Klaipėdos „Akropolį“.
Įvykio vietoje dirbo kriminalistai, pareigūnai aiškinosi, kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis vyras buvo sužalotas.
Apie incidentą Klaipėdoje prabilo liudininkai
Naujienų portalui VE.lt liudininkai pasakojo, kad sužalotas vyras iš prekybos centro išėjo stumdamas pirkinių vežimėlį.
Jam per rankas tekėjo kraujas, o netrukus vyrui, pasak liudininkų, pradėjo darytis silpna.
Kraujo žymių buvo matyti ne tik prekybos centro viduje, bet ir prie pat pastato - jos žymėjo sieną.
Liudininkai teigė, kad sužalotas vyras jiems buvo pažįstamas iš matymo ir dažnai būdavo pastebimas prie prekybos centro.
„Tai vietinis. Po kelių dienų vėl bus čia“, - situaciją komentavo vienas iš liudininkų.
Kas tiksliai įvyko prekybos centre ir kas paskatino konfliktą, dar aiškinamasi. Policija tiria incidento aplinkybes.
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