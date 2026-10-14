Iš trečio aukšto iškritus paauglei, paaiškėjo – jos šeima anksčiau domėjosi vaiko teisių gynėjai

„Apie šį skaudų įvykį sužinoję iš viešosios erdvės nedelsiant kreipėmės į policiją siekiant gauti daugiau informacijos. Taip pat kreipsimės į gydymo įstaigą, siekdami gauti informaciją apie vaiko sveikatos būklę“, – komentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
„Šiuo metu svarbiausia – vaiko sveikata, ja rūpinasi medikai“, – priduria ji.
Anot jos, vaiko teisių gynėjai artimiausiu metu susisieks su mergaitės tėvais ir mergaite pabendrauti, įvertinti nepilnametės situaciją ir išsiaiškinti, kokia pagalba būtų reikalinga šeimai.
„Šiai šeimai anksčiau buvo teikiama vaiko teisių gynėjų inicijuota pagalba – reikalingas paslaugas užtikrino Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras“, nurodo G. Noliūtė.
Klaipėdoje pro langą iškrito nepilnametė
Klaipėdos senamiestyje, Puodžių gatvėje, pro daugiabučio langą trečiadienio rytą iškrito nepilnametė.
„Galime patvirtinti, kad buvo toks pranešimas apie 10 val. ryte“, – BNS nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Ji teigė neturinti duomenų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
„Aplinkybes ištirs mūsų pareigūnai, bet visą informaciją turėtų suteikti Vaiko teisių apsaugos tarnyba“, – sakė policijos atstovė.
Naujienų portalo „15min“ duomenimis, paauglė iškrito pro trečio aukšto langą. Ji buvo perduota medikams.
Vaiko teisių gynėjai primena tėvams bei kitiems suaugusiesiems, kad įvairius iššūkius patiriantiems vaikams, ypač paaugliams, reikalingas ypatingas artimiausios aplinkos žmonių dėmesys, empatija ir rūpestis, kuris kviestų kalbėtis ir drąsintų išsakyti savo sunkumus – visa tai gali apsaugoti vaiką nuo jautrių ir skaudžių situacijų.
Kiekvienam vaikui svarbu jausti šalia esančių žmonių supratingumą ir palaikymą, kuris, net ir ištikus bet kokiems iššūkiams, leistų paprašyti patarimo ir sulaukti reikalingos pagalbos.
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