Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš trečio aukšto iškritus paauglei, paaiškėjo – jos šeima anksčiau domėjosi vaiko teisių gynėjai

2026-10-14 15:30 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-14 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trečiadienį, spalio 14 dieną, Klaipėdoje iš trečio aukšto iškrito paauglė. Vaiko teisių gynėjai renka informaciją ir ketina susisiekti su mergaitės tėvais.

Greitoji medicinos pagalba / BNS Foto

Trečiadienį, spalio 14 dieną, Klaipėdoje iš trečio aukšto iškrito paauglė. Vaiko teisių gynėjai renka informaciją ir ketina susisiekti su mergaitės tėvais.

REKLAMA
0

„Apie šį skaudų įvykį sužinoję iš viešosios erdvės nedelsiant kreipėmės į policiją siekiant gauti daugiau informacijos. Taip pat kreipsimės į gydymo įstaigą, siekdami gauti informaciją apie vaiko sveikatos būklę“, – komentuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu svarbiausia – vaiko sveikata, ja rūpinasi medikai“, – priduria ji.

Anot jos, vaiko teisių gynėjai artimiausiu metu susisieks su mergaitės tėvais ir mergaite pabendrauti, įvertinti nepilnametės situaciją ir išsiaiškinti, kokia pagalba būtų reikalinga šeimai.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiai šeimai anksčiau buvo teikiama vaiko teisių gynėjų inicijuota pagalba – reikalingas paslaugas užtikrino Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras“, nurodo G. Noliūtė.

REKLAMA

Klaipėdoje pro langą iškrito nepilnametė

Klaipėdos senamiestyje, Puodžių gatvėje, pro daugiabučio langą trečiadienio rytą iškrito nepilnametė.

„Galime patvirtinti, kad buvo toks pranešimas apie 10 val. ryte“, – BNS nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.

Ji teigė neturinti duomenų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.

„Aplinkybes ištirs mūsų pareigūnai, bet visą informaciją turėtų suteikti Vaiko teisių apsaugos tarnyba“, – sakė policijos atstovė.

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalo „15min“ duomenimis, paauglė iškrito pro trečio aukšto langą. Ji buvo perduota medikams.

Vaiko teisių gynėjai primena tėvams bei kitiems suaugusiesiems, kad įvairius iššūkius patiriantiems vaikams, ypač paaugliams, reikalingas ypatingas artimiausios aplinkos žmonių dėmesys, empatija ir rūpestis, kuris kviestų kalbėtis ir drąsintų išsakyti savo sunkumus – visa tai gali apsaugoti vaiką nuo jautrių ir skaudžių situacijų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kiekvienam vaikui svarbu jausti šalia esančių žmonių supratingumą ir palaikymą, kuris, net ir ištikus bet kokiems iššūkiams, leistų paprašyti patarimo ir sulaukti reikalingos pagalbos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų