Klaipėdoje pro trečio aukšto langą iškrito paauglė

„Galime patvirtinti, kad buvo toks pranešimas apie 10 val. ryte“, – BNS nurodė Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Klaipėdoje pro langą iškrito nepilnametė
Ji teigė neturinti duomenų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
„Aplinkybes ištirs mūsų pareigūnai, bet visą informaciją turėtų suteikti Vaiko teisių apsaugos tarnyba“, – sakė policijos atstovė.
Naujienų portalo „15min“ duomenimis, paauglė iškrito pro trečio aukšto langą. Ji buvo perduota medikams.
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