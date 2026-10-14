„Penktas kėlinys“: naujas ALK prezidentas, sutriuškinti Lietuvos grandai ir Trinchieri pagyros sau

Šįkart laidoje dėmesys buvo skirtas Kauno „Žalgirio“ pralaimėjimui, Vilniaus „Ryto“ sutriuškinimui, puikioms Panevėžio „Lietkabelio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ pergalėms, Andrea Trinchieri pagyroms sau ir, žinoma, asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidento rinkimams.
00:00 – Stambule šansų neturėjęs „Žalgiris“
24:01 – naujas ALK prezidentas
42:05 – sutriuškintas „Rytas“
55:48 – „Neptūno“ pergalė
1:01:10 – puikus „Lietkabelis“ ir A.Trinchieri pagyros sau
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